  • sreda, 29. april 2026.
Apel da se koriste alternativni granični prelazi sa zemljama EU
Društvo | Vesti
0 Komentara

29. april 2026. godine

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštila je danas da građani koji putuju u zemlje Evropske unije mogu da koriste alternativne granične prelaze Srbije sa zemljama članicama Unije kako bi se izbegla duža zadržavanja na graničnim prelazima, posebno za vreme praznika i predstojeće letnje sezone.

Uprava podseća na to da su nadležni organi Evropske unije od 10. aprila otpočeli potpunu primenu Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), koji, pored redovne granične kontrole, predviđa i dodatne biometrijske provere za putnike koji dolaze iz država koje nisu članice EU.

Spisak graničnih prelaza Republike Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Hrvatskom, kao i radno vreme ovih graničnih prelaza, možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt