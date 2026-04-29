Apel da se koriste alternativni granični prelazi sa zemljama EU

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštila je danas da građani koji putuju u zemlje Evropske unije mogu da koriste alternativne granične prelaze Srbije sa zemljama članicama Unije kako bi se izbegla duža zadržavanja na graničnim prelazima, posebno za vreme praznika i predstojeće letnje sezone.

Uprava podseća na to da su nadležni organi Evropske unije od 10. aprila otpočeli potpunu primenu Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), koji, pored redovne granične kontrole, predviđa i dodatne biometrijske provere za putnike koji dolaze iz država koje nisu članice EU.

Spisak graničnih prelaza Republike Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Hrvatskom, kao i radno vreme ovih graničnih prelaza, možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.