Krivične prijave protiv dve osobe zbog nedozvoljenog prometa duvana

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa PU u Sremskoj Mitrovici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, podneti krivične prijave protiv D. S. (1977) i B. N (1975), iz okoline Rume, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je, prilikom pretresa prostorija koje su osumnjičeni koristili, pronašla 750 kilograma osušenog duvana u listu, 16 kilograma rezanog duvana i mašinu za rezanje duvana, bez potrebnih dozvola izdatih od nadležnih organa, čime je državni budžet oštećen za 6.334.012 dinara, navodi se u saopštenju.

Tekst i foto: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.