  • ponedeljak, 30. mart 2026.
Pobeda Mitrovčana u sremskom derbiju
Sport
0 Komentara

30. mart 2026. godine

U meču 23. kola 1. Regionalne lige Sever, Srem je pobedio ekipu Železičara iz Inđije rezultatom 102:92 (18:24, 32:21, 30:25, 32:22).

Košarkaši Srema upisali su veoma važnu i zasluženu pobedu u derbiju protiv odlične ekipe Železničara, u utakmici koju je obeležila i velika podrška Sremovih navijača sa tribina.

Od samog početka susreta Srem je igrao čvrsto u odbrani i strpljivo u napadu. Tokom prvog poluvremena domaći tim je uspeo da stekne prednost zahvaljujući dobroj organizaciji igre i raspoloženim pojedincima.

U nastavku utakmice Srem dodatno podiže nivo igre, agresivna odbrana donosi lake poene iz brzih kontranapada. Kvalitetna ekipa Železničara nije se predavala i stalno je disala za vratom rivalu. Košarkaši Srema nošeni navijanjem sa tribina borili su se za svaku loptu i nisu želeli da propuste priliku da zabeleže veliku pobedu, što su na kraju i uspeli. Trener Srema Zoran Marković uspešno je vodio ekipu tokom celog meča uz asistiranje Vladimira Vladisavljevića.

Srem je nastupao u sastavu Bubanja 24p, Miković 22p, Petrović 14p, Kasabašić 11p, Marić 11p, Negovanović 9p, Nedimović 6p, Dostanić 3p, Čarkić 2p, Jocić, Šaulić, Pismestrović.

U sledećem kolu Srem gostuje u Bačkoj Topoli drugoplasiranoj ekipi Topole, dok Železničar na svom terenu dočekuje Staru Pazovu u komšijskom derbiju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Milica Ljubisavljević branila boje Srbije u Mariboru
Rumske kuglašice se plasirale u Superligu
Uspešan nastup laćaračkih džudista na turniru u Temerinu
Odbojkašice Srem Eatona prvakinje
Među najuspešnijim mladim planinarima Vojvodine
„Sensei“ osvojio 16 medalja na Prvenstvu Vojvodine
Povezane Vesti
Sport | Sremska Mitrovica

Juniorke Srema preko Partizana d...

Sport | Vesti | Ruma

Proslavljen ulazak u Super ligu ...

Sport

Mitrovački kajakaši na Evropskom...

Sport | Vesti | Ruma

Nagrađeni najbolji sportisti Opš...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt