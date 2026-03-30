Pobeda Mitrovčana u sremskom derbiju

U meču 23. kola 1. Regionalne lige Sever, Srem je pobedio ekipu Železičara iz Inđije rezultatom 102:92 (18:24, 32:21, 30:25, 32:22).

Košarkaši Srema upisali su veoma važnu i zasluženu pobedu u derbiju protiv odlične ekipe Železničara, u utakmici koju je obeležila i velika podrška Sremovih navijača sa tribina.

Od samog početka susreta Srem je igrao čvrsto u odbrani i strpljivo u napadu. Tokom prvog poluvremena domaći tim je uspeo da stekne prednost zahvaljujući dobroj organizaciji igre i raspoloženim pojedincima.

U nastavku utakmice Srem dodatno podiže nivo igre, agresivna odbrana donosi lake poene iz brzih kontranapada. Kvalitetna ekipa Železničara nije se predavala i stalno je disala za vratom rivalu. Košarkaši Srema nošeni navijanjem sa tribina borili su se za svaku loptu i nisu želeli da propuste priliku da zabeleže veliku pobedu, što su na kraju i uspeli. Trener Srema Zoran Marković uspešno je vodio ekipu tokom celog meča uz asistiranje Vladimira Vladisavljevića.

Srem je nastupao u sastavu Bubanja 24p, Miković 22p, Petrović 14p, Kasabašić 11p, Marić 11p, Negovanović 9p, Nedimović 6p, Dostanić 3p, Čarkić 2p, Jocić, Šaulić, Pismestrović.

U sledećem kolu Srem gostuje u Bačkoj Topoli drugoplasiranoj ekipi Topole, dok Železničar na svom terenu dočekuje Staru Pazovu u komšijskom derbiju.

