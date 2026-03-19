“Otvoreni Kros Srema“ u subotu 28. marta

“Otvoreni Kros Srema“ po 44. put održaće se u subotu 28. marta u Sportskom centru „Leje“ Inđija sa početkom u 11 časova.

„Otvoreni Kros Srema“ je manifestacija od značaja za opštinu Inđija koja, iz godine u godinu, pomaže održavanje Krosa. Stavljanjem u zvanični kalendar takmičenja, prepoznata je i od strane Srpskog atletskog saveza i na taj način je dat značaj koji ova sportska priredba i zaslužuje.

Očekuje se učešće najboljih atletičara iz Srbije i regiona kao i učenika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije.

Tehnički organizator „44. Otvorenog Krosa Srema“ je Savez sportova opštine Inđija, a generalni pokrovitelj je opština Inđija.

Satnica:

10.55 čas. Svečano otvaranje

11.00 “ 1.500 m – Rekreativci, veterani 40. god. i stariji

11.15 “ 200 m – Učenice 1. i 2. razr. rođ. 2018. i 2017.

11.25 “ 200 m – Učenici 1. i 2. razr. rođ. 2018. i 2017.

11.35 “ 500 m – Učenice 3. i 4. razr. rođ. 2016. i 2015.

11.45 “ 500 m – Učenici 3. i 4. razr. rođ. 2016. i 2015.

11.55 “ 800 m – Učenice 5. i 6. razr. rođ. 2014. i 2013.

12.05 “ 800 m – Učenici 5. i 6. razr. rođ. 2014. i 2013.

12.15 “ 2.200 m – Seniorke, Juniorke

12.30 “ 3.600 m – Seniori, Juniori (Juniori trče 2.200 m)

12.55 “ 800 m – Učenice 7. i 8. razr. rođ. 2012. i 2011.

13.05 “ 800 m – Učenici 7. i 8. razr. rođ. 2012. i 2011.

13.15 “ 800 m – Srednjoškolke

13.25 “ 800 m – Srednjoškolci

