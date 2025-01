Železničar ispustio pobedu

Pred punom Halom sportova u Inđiji odigran je derbi meč Super lige Srbije, akterke su bile rukometašice Železničara i Bora. Da rukometna utakmica traje svih 60 minuta i da se igra do posednje sekunde je pokazao je i ovaj susret, koji je završen podelom bodova.

Sam meč Železničar je dobro otvario i polako povećavao prednost do poluvremena, 15:9. U nastavu u 34. minutu je bilo i najvećih osam golova prednosti i činilo se tada da su dva boda rezervisana za domaći tim. Od gola Dunje Tabak za 20:13, nastaje neverovatan golgeterski post u domaćem timu. Često je gađan i okvir gola, a kasnije igračica meča Mikela Sabrino čini čuda na golu gošći. Taj post traje punih osam minuta i Bor hvata rezultatski priključak. Bilo je jasno da su gošće u silnom uzletu, a do rezultatskog poravnanja stižu u 58. minutu, da bi na par sekundi do kraja utakmice i postigle gol za 27:27.

I pored sjajnih odbrana kapitenke domaćina Jovane Vasiljković, to nije bilo dovoljno za pobedu. Dunja Tabak je sa osam golova bila najefikasnija igračica u domaćem timu, a jako su nedostajali golovi Une Obrenović koja se upisala u strelce samo dva puta. Kod gošći već pomenuta Tamara Simonović je bila najbolja sa osam datih golova.

Železničar – Bor 27:27 (15:9)

Inđija. Hala sportova, gledalaca oko 350. Sudije: Ivan Mandić (Srbobran) i Nemanja Kovačić (Veternik), Sedmerci: Železničar: 4/3, Bor: 7/6. Isključenja: Železničar: 10’, Bor 16’

Železničar: Čavrić 4, Vujnović 3, Novaković, Obrenović 2, Lovrić, Medić, Tabak 8, Ćurčin, Todorovski 1, Kovačić, Otašević 3, Činku, Ćetković 1, Bakša 3, Vasiljković

Trener: Vlada Šimičić

Bor: Jonović 3, Radović 2, Lilić, Marinović, Stanković 1, Simonović 11, Sobtihno, Petrović 5, Sujić 2, Ilić, Savić, Drinić 1,Mikić 5, Jakovljević

Trener: Zoran Barbulović

A. Belić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X