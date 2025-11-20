  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Gradski derbi u Inđiji posle više od tri decenije
Za subotu od 13 časova na Gradskom stadionu u Inđiji zakazan je gradski derbi, prvi međusobni duel dva kluba posle više od tri decenije, u okviru 15. kola Srpske lige Vojvodina.

Činjenica da se Inđija i Železničar ponovo sastaju među ljubiteljima fudbala u Sremu donosi posebnu draž, a nema sumnje da će i ambijent na stadionu biti dostojan ovog duela.

Cena ulaznice je 300 dinara, a iste se mogu kupiti na blagajni stadiona prilikom dolaska na utakmicu.

Inđija se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli, dok je Železničar lider, sa tri boda više od prvog pratioca, Hajduka iz Divoša.

