Nikola Nedeljković pred duel sa Dinamom: Inđija je dobila budućnost

Utakmica 28. kola Srpske lige Vojvodina između Inđije i Dinama 1945 iz Pančeva biće odigrana na Gradskom stadionu u Vršcu, sa početkom od 17 časova. Iako ovaj susret nema rezultatski značaj za ekipu iz Inđije, koja će naredne sezone igrati u nižem rangu takmičenja, u klubu ističu da motivacije i profesionalnog pristupa ne manjka.

O atmosferi u ekipi i očekivanjima pred duel govorio je kapiten Inđije, vezista Nikola Nedeljković.

– Atmosfera u klubu je mnogo bolja nego što bi mnogi možda očekivali s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Radi se ozbiljno i istim intenzitetom kao da smo u samom vrhu tabele. Iskreno, očekivao sam da će se u jednom trenutku uvući negativna energija i razočaranje, ali se to, srećom, nije dogodilo. Spremno dočekujemo naredno kolo i idemo da se nadigravamo sa ekipom Dinama, iako smo svesni da su naše šanse za opstanak praktično nepostojeće – rekao je Nedeljković.

Kapiten Inđije smatra da je mladost ekipe bila jedan od glavnih razloga slabijih rezultata tokom sezone, ali ističe da bi klub u budućnosti mogao da ima koristi upravo od toga što je veliki broj mladih igrača dobio priliku u seniorskom fudbalu.

– Sa jedne strane, nedostatak iskustva nas je dosta koštao, ali sa druge strane Inđija je dobila nešto važno za budućnost. Bio sam za to da ekipa tokom cele sezone bude oslonjena na mlade igrače, ali smo u drugom delu prvenstva bili baš premladi i nedostajalo nam je iskustva, što se jasno videlo na terenu. Ipak, radi se o veoma talentovanim momcima koji tek prave prve korake u seniorskom fudbalu. U pojedinim utakmicama igrali smo sa sedam ili osam bonus igrača, i to ne samo sa fudbalerima rođenim 2005. godine, već i mlađima. Verujem da će klub u narednom periodu imati koristi od ove teške sezone, jer je dosta igrača iz omladinskog pogona promovisano u prvi tim, a to nije mala stvar – istakao je kapiten Inđije.

Nedeljković se letos vratio u Inđiju, gde je već nastupao u periodu od 2021. do 2023. godine. Tokom karijere igrao je i u Superligi Srbije za Novi Pazar, nastupao za Bačku iz Bačke Palanke, Radnički Novi Beograd, Bežaniju i Zlatibor, dok je jedno vreme proveo i u Austriji.

Izvor/foto: fk-indjija.com

