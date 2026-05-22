Otvorene prijave za Rumske klince adrenalince

22. maj 2026. godine

Ruma-OTVORENE SU ONLINE PRIJAVE ZA 4. RUMSKE KLINCE ADRENALINCEEE🏁📣
Trka će se održati na dobro poznatom mestu u park šumi Borkovac- Ruma 11.jula!
Takođe, na dan održavanja, mališane očekuje bogat startni paket, koji sadrži: oficijalnu majicu, sportski ranac, učesničku medalju nakon prolaska kroz cilja, ručak, voće, vodu, ulaznicu za bazen, elektronsku diplomu, dok najbrže ljubitelje avanture i aktivnosti u prirodi očekuju vredne nagrade (u konkurenciji dečaka i konkurenciji devojčica u starijoj i srednjoj grupi).
Kao i prethodnih godina organizator je Sportski savez opštine Ruma, pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, pa će i ove godine prijave biti BESPLATNE za sve klince i klinceze. 
Broj prijava je ograničen!
Prijave se vrše putem sajta trka.rs

