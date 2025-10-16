Jubilarna Smuđijada u subotu

Jedno od najmasovnijih ribolovačkih takmičenja u Sremskoj Mitrovici, ove nedelje proslaviće značajan jubilej. Smuđijada, u organizaciji Udruženja ribolovaca „Zlatna ribica“, održaće se u subotu, 18. oktobra, na mitrovačkom keju po 25. put.

Reč je o međunarodnom ribolovačkom takmičenju koje se održava svake godine, na treću subotu u oktobru. Kao i do sada, i ove godine se očekuje veliki broj ribolovaca kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, a do sada su u ovom takmičenju učešće uzeli ribolovci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Francuske, Nemačke i Severne Makedonije, koji su i ovaj put najavili svoj dolazak.

Kako je u ime organizatora istakao Darko Kulić, osim takmičenja, ciljevi Smuđijade su promovisanje varaličarskog ribolova, pokreta „Uhvati i pusti“, kao i grada Sremske Mitrovice kao dobrog domaćina.

– Osim toga što je Smuđijada najstarije takmičenje u ribolovu veštačkim mamcima u Srbiji, još veći nam je ponos činjenica da smo za sve ove godine ljude sa najrazličitijih krajeva Evrope upoznali sa onim što Sremska Mitrovica nudi. Osim nasleđa antičkog Sirmijuma, raskošne arhitekture i kulturne ponude, naš grad treba da se ponosi i najlepšom obalom na svetu. Zato je ovo prilika da se još jednom okupimo i upravo na obali naše Save proslavimo ovaj veliki jubilej – ističe Kulić.

Ove godine, organizatori su pripremili i vredne nagrade. Ribolovac koji osvoji prvo mesto, ubuduće će u svojim rukama držati štap Hearty Rise Evolution III, 230cm, 10-52gr. Drugu nagradu čini štap Black Mamba Venom, 259cm, 10-30gr, dok će trećeplasirani u svoj pribor uvrstiti štap Jig Xpert Zander, 250cm, 15-45gr. Osim toga, biće nagrađeni i najstariji i najmlađi takmičar, kao i takmičar sa najvećim ulovom, bez obzira na vrstu ribe.



Satnica takmičenja

12-14:20 časova – skup ribolovaca, prijave, podela promo materijala i takmičarskih kartona.

14:30-15:00 časova – čitanje pravila takmičenja, izvlačenje startnih brojeva i odlazak na takmičarsku stazu.

15-21 čas – takmičenje.

21 čas – večera za takmičare i saradnike, proglašenje pobednika i podela nagrada.

