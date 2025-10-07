  • utorak, 7. oktobar 2025.
„Miholjski susreti sela“ 11. oktobra u Laćarku
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

„Miholjski susreti sela“ 11. oktobra u Laćarku

7. oktobar 2025. godine

U subotu 11. oktobra u najvećem sremskom selu, Laćarku, biće organizovani „Miholjski susreti sela“, manifestacija posvećena očuvanju i promociji seoskog načina života, tradicije i kultrurnog nasleđa.

Događaj u centru počinje u 10h, a posetioce očekuju nastupi folklornih ansambala, kulturno umetničkih i sportskih udruženja od 11 časova, za kada je predviđeno i svečano otvaranje.

Posebna pažnja je posvećena prezentaciji i degustaciji tradicionalnih sremskih proizvoda (suhomesnatih prerađevina, vina, sireva itd.)

