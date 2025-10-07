„Miholjski susreti sela“ 11. oktobra u Laćarku

U subotu 11. oktobra u najvećem sremskom selu, Laćarku, biće organizovani „Miholjski susreti sela“, manifestacija posvećena očuvanju i promociji seoskog načina života, tradicije i kultrurnog nasleđa.

Događaj u centru počinje u 10h, a posetioce očekuju nastupi folklornih ansambala, kulturno umetničkih i sportskih udruženja od 11 časova, za kada je predviđeno i svečano otvaranje.

Posebna pažnja je posvećena prezentaciji i degustaciji tradicionalnih sremskih proizvoda (suhomesnatih prerađevina, vina, sireva itd.)

