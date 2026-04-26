Jubilej MK „SREM“: Pet decenija na dva točka

Moto klub „Srem“ iz Sremske Mitrovice ove godine obeležava veliki jubilej – 50 godina postojanja, potvrđujući kontinuitet i značaj koji ima u lokalnoj zajednici i šire.

Faktički, klub postoji od 1976. godine kao deo Auto-moto saveza, dok je prvi zvanični moto susret u Sremskoj Mitrovici održan 1992. godine.

O počecima kluba govorio je potpredsednik Miroslav Radukić, podsećajući da je sve krenulo skromno, kao sekcija pri Auto-moto savezu Srbije, okupljena oko desetak entuzijasta.

Prvobitna ideja bila je druženje i povezivanje sa moto klubovima širom tadašnje Jugoslavije, uz međusobne posete i razmenu gostoprimstva. Takav način rada trajao je više od decenije, sve do organizacije prvog moto susreta u Sremskoj Mitrovici, koji je postavio temelje današnje tradicije.

Tokom godina bilo je prekida, uslovljenih ratnim okolnostima, smanjenim brojem članova i finansijskim poteškoćama, ali je tradicija opstala, pa je do danas organizovano ukupno 29 moto susreta.

Prekretnica u radu kluba dogodila se 2006. godine, kada je obeleženo 30 godina postojanja, a ujedno je započet i savremeniji koncept organizacije moto susreta, uz defile kroz grad i bogat muzički program. Upravo te godine nastupila je i grupa „Ju grupa“, koja će ponovo biti deo obeležavanja velikog jubileja.

Kako ističe Radukić, održati kontinuitet kroz pet decenija nije bilo lako, posebno imajući u vidu da je klub počeo sa svega desetak članova. Ipak, zahvaljujući entuzijazmu i predanom radu, broj članova je vremenom rastao, a Moto klub Srem izgradio je prepoznatljiv imidž i postao jedan od simbola grada. Upravo period nakon 2006. godine članovi ističu kao svojevrsnu „zlatnu eru“ kluba.

Moto klub Srem, osim organizacije moto susreta, tokom godine sprovodi brojne aktivnosti i prepoznatljiv je po humanitarnom radu svojih članova.

–Možda bih izdvojio akcije dobrovoljnog davanja krvi, jer smo jedna od organizacija koja se redovno i u velikom broju odaziva. To je za nas postala tradicija, kao i obeležavanje Svetskog dana dece obolele od raka u saradnji sa NURDOR-om. Ovo udruženje podržavamo donacijama, kako klupskim, tako i ličnim sredstvima članova. Trudimo se da ispratimo i brojne druge humanitarne akcije u gradu, organizujemo humanitarne žurke i uvek smo otvoreni za saradnju i pomoć, bilo da je reč o angažovanju ljudi, finansijskoj podršci ili nekom drugom vidu pomoći – istakao je Radukić.

Klub se najvećim delom finansira iz članarina, dok je podrška sponzora do sada bila sporadična. Istovremeno, ostvarena je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, koja pruža podršku u organizaciji moto skupa, jedne od najvećih i najmasovnijih manifestacija na teritoriji grada.

Radukić ističe da klub vodi računa i o podmlatku, pa trenutno imaju nekoliko pripravnika koji se postepeno uvode u rad.

–Trenutno imamo četiri do pet pripravnika, koji su aktivni na sastancima, učestvuju u radnim i humanitarnim akcijama, obavezno su deo našeg moto skupa, a uslov je i da poseduju motor i odgovarajuću vozačku dozvolu. U klubu imamo i desetak žena, neke su vozači, dok su druge supruge članova, pa za njih važe nešto drugačija pravila, poput oslobađanja od članarine – objašnjava Radukić.

Kako dodaje, suština funkcionisanja kluba jeste druženje i zajednička vožnja, ali uz jasno definisane obaveze.

–Pored svakodnevnih obaveza, od članova se očekuje da posećuju moto susrete, makar četiri do pet tokom godine, u skladu sa mogućnostima, ali i da se zalažu za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Zaštitna oprema se podrazumeva, a samo nošenje klupskog prsluka obavezuje nas, naročito starije članove, na poštovanje propisa, zakona i džentlmensko ponašanje, kako u saobraćaju, tako i u životu. To je primer koji želimo da prenesemo na mlađe generacije. Neprihvatljivo je, na primer, voziti kroz pešačke zone ili biciklističke staze, niti bilo kojim postupkom narušavati ugled kluba – naglasio je Radukić.

Često se kaže da motoristi imaju prijatelje širom sveta, a Radukić potvrđuje da je to u potpunosti tačno.

–Mnogo je mesta, gradova i zemalja do kojih su nas dva točka odvela. Svuda smo rado viđeni gosti, a trudimo se da isto takvo gostoprimstvo uzvratimo. Među bajkerima vlada posebna vrsta solidarnosti, uvek smo spremni da pomognemo jedni drugima, jer na putu ima mnogo nepredviđenih situacija, od kvarova do loših vremenskih uslova. Povezuje nas ista ljubav i strast prema motorima, slična interesovanja i način razmišljanja, zbog čega se lako prepoznajemo, poštujemo i podržavamo – kaže Radukić.

Prvi moto susret u godini tradicionalno se organizuje u Sremskoj Mitrovici, čime se simbolično otvara moto sezona.

-Naši članovi su ujedno i među osnivačima Moto asocijacije Srbije, koja deluje na nacionalnom nivou i okuplja više od 50 klubova, pa Moto klub Srem ima status počasnog člana. Na sastanku koji se održava u januaru, kada se utvrđuje kalendar moto skupova za celu godinu, unapred se zna da sezona počinje upravo u Sremskoj Mitrovici – kaže Radukić.

Ovogodišnji moto susret biće održan od 1. do 3. maja na prostoru Hipodroma, uz raznovrstan program.

–Petak je tradicionalno opušten, mi zvanično stavimo otvaranje u 12 časova, ali ljudi iz raznih krajeva pristižu i do pet popodne, prosto nakon radnog vremena. U večernjim satima, ukoliko se okupi dovoljan broj motorista, biće organizovane bajkerske igre, a potom i rok koncerti grupa „Oganj„ i „The great spirit“.

Subota je rezervisana za bogatiji sadržaj i tradicionalne aktivnosti.

–U prepodnevnim satima organizujemo izlet, kako bi naši gosti upoznali Sremsku Mitrovicu i okolinu, pa smo tako prethodnih godina posećivali Zasavicu, fruškogorske manastire i druge lokacije. Nakon povratka sledi ručak, a u 16 časova počinje defile kroz grad, jedna od omiljenih aktivnosti kako bajkera, tako i sugrađana. Po završetku defilea (17:00 časova) ove godine organizujemo i takozvanu trku ubrzanja u industrijskoj zoni (nadomak Kazneno popravnog zavoda). Ovu trku nismo održavali desetak godina zbog pooštrenih bezbednosnih propisa, ali smo se odlučili da je vratimo na program i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, potrudićemo se da protekne maksimalno bezbedno kako za vozače, tako i za publiku. Od 19 časova goste će zabavljati grupa „Sveti gral“, a kao kruna programa u od 22 časa počinje koncert YU grupe, koja kao i Moto klub Srem, ove godine obeležava 5 decenija postojanja – objašnjava on.

Najuspešnije godine kada je reč o organizaciji moto skupova bile su, prema rečima Radukića, 2008. i 2009, koje članovi kluba pamte i po idealnim vremenskim uslovima, što je, kako ističu, uvek jedan od ključnih faktora.

–Najveća neizvesnost nam je uvek vreme, a te dve godine su bile savršene, sa temperaturama oko 30 stepeni. Tada smo skup organizovali na prostoru Auto-moto saveza i jedne godine imali čak 1.450 prijavljenih motora, sa imenima, prezimenima i klubovima. Kada se tome dodaju naši članovi, lokalni vozači i manji motori za koje se nije naplaćivao ulaz, broj učesnika se kretao oko 2.000. Te godine prodali smo i oko 10.000 limenki piva, a pripremano je čak 2.000 litara pasulja – zaista događaj za pamćenje – prisetio se Radukić.

Govoreći o značaju kluba za grad, Radukić ističe da je Moto klub Srem pored svoje humanitarne strane, više puta pokazao svoju društvenu odgovornost.

–Navešću primer iz maja 2014. godine, kada je Sava pretila Sremskoj Mitrovici. Bili smo prva organizacija koja je reagovala i izašla na kej sa 60 ljudi da puni i postavlja džakove. Za taj angažman dobili smo i priznanje grada. Imamo dobru organizaciju i komunikaciju, jedna poruka je dovoljna da se veliki broj ljudi brzo okupi. Takođe, poznati smo po tome što poštujemo propise i negujemo korektan odnos sa svim učesnicima u saobraćaju. Mislim da je Moto klub Srem jedan od simbola našeg grada, a naš moto skup jedna je od najmasovnijih manifestacija u Sremskoj Mitrovici – naglašava Radukić.

Kada je reč o budućnosti, izazovi postoje, ali entuzijazam ne jenjava.

–Nemamo veliki podmladak, jer je vreme takvo da ljudi imaju sve manje prostora za hobije, a ovaj zahteva i vreme i novac. Starija generacija, koja je u klubu i po tri decenije, polako oseća umor, pa bi bilo dobro da nas polako zamene mlade snage. Generalno je teško održati kontinuitet preko pet decenija, ali ovo je velika ljubav i strast koja jednostavno uđe pod kožu. Voziti se sam i u grupi nije isto, vožnja u društvu nosi posebnu energiju, a to je suština jednog kluba – zaključio je Radukić.

D. Tufegdžić

Naslovna fotografija: Moon multimedia

