U Sremu 53 novih pripadnika MUP-a
Povodom 1. juna, Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije u Gradskoj kući svečanu zakletvu je položilo pedeset troje policijskih službenika (33 policijska službenika PU Sremska Mitrovica, četvorica vatrogasaca-spasilaca Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici i 16 graničnih policijskih službenika iz stanica granične policije Batrovci, Sremska Rača i Šid).

Tim povodom na Trgu Ćire Milekića organizovan je taktičko-tehnički zbor na kojem su izložena policijska i vatrogasna vozila (patrolni automobili, vatrogasno vozilo i čamac, saobraćajni motocikli, „marica“), zatim, forenzička, saobraćajna i vatrogasna oprema, te promotivni materijal za decu i građane. U zboru su učestvovali pripadnici policije opšte nadležnosti, saobraćajna i kriminalistička policija, te vatrogasci-spasioci.

U okviru zbora, organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj je krv dalo šesnaest pripadnika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

