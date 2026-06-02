Završna izložba malih likovnih umetnika iz opštine Pećinci

Kulturni centar „Pećinci“ organizuje Završnu izložbu polaznika Likovne sekcije KCP, koja će biti održana u petak, 5. juna 2026. godine sa početkom u 18 časova, na platou ispred Kulturnog centra „Pećinci“.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika mlađe i starije grupe Likovne sekcije, nastali tokom sezone 2025/2026. godine. Posetioci će imati priliku da vide raznovrsna likovna ostvarenja inspirisana prirodom, svakodnevnim životom, maštom i ličnim doživljajima mladih autora, koji su tokom godine razvijali svoje kreativne i umetničke sposobnosti.

Likovna sekcija Kulturnog centra „Pećinci“ godinama uspešno okuplja decu i mlade zainteresovane za crtanje, slikanje i druge oblike vizuelnog izražavanja, a izložba predstavlja krunu njihovog celogodišnjeg rada i priliku da svoje stvaralaštvo podele sa publikom.

Radovi su nastali pod mentorstvom Vesne Luković, koja kroz posvećen pedagoški i umetnički rad podstiče razvoj talenta, mašte i kreativnosti kod polaznika svih uzrasta.

Organizator izložbe je Kulturni centar „Pećinci“, a generalni pokrovitelj manifestacije je Opština Pećinci.

