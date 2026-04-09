Otvoreno šetalište u Vrdniku
Vrdnik-U centru Vrdnika otvoreno je novo šetalište u Fruškogorskoj ulici. U pitanju je još jedan u nizu projekata Turističke organizacije opštine Irig koji je sufinansiralo Ministarstvo turizma i omladine uz podršku Opštine Irig. Otvaranju su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine, Uroš Kandić, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Nenad Ivanišević i predsednik Opštine Irig, Tihomir Stojaković, sa saradnicima. Šetalište je dugo 300 metara praćeno svom infrastrukturom i u narednom projektu treba da se poveže sa Banjom Termal.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

