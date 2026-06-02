Koncert Beogradskog gitarskog kvarteta u četvrtak 4. juna
2. jun 2026. godine

Centar za kulturu „Sirmijumart“ poziva sve zainteresovane na još jedan koncert u sklopu ovogodišnje gitarske sezone, Beogradski gitarski kvartet (bGq), koji će se održati u četvrtak 4. juna od 19 sati u Svečanoj sali Srpskog doma. Ulaz je besplatan.

BEOGRADSKI GITARSKI KVARTET (bGq) čine gitaristi Filip Živanović, Marko Sarić, Vuk Dragičević i Milica Ristić. Nakon studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odlaze na usavršavanje u različite zemlje (SAD, Nemačka), a zatim se vraćaju u Beograd, gde započinju svoj pedagoški rad pri različitim muzičkim školama. Okupljaju se oko ,,beogradskog Gitarskog društva (bGd)“ i pokreću prvu koncertnu sezonu posvećenu klasičnoj gitari u Beogradu. Zajednički rad na organizaciji događaja koji promovišu gitaru ih inspiriše da oforme kvartet. Sa željom da prošire repertoar za ovaj ansambl, odlučuju se za izvođenje novih transkripcija koje pripređuje Vuk Dragičević.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

