Pretres kuće doveo do hapšenja: pronađen kilogram marihuane
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili D. P. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla kilogram i 49 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

