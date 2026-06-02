Muzika kao dar za ceo život – zašto je muzičko obrazovanje jedna od najboljih investicija u razvoj deteta?

U vremenu kada su deca sve više okružena ekranima, brzim sadržajima i brojnim izazovima savremenog odrastanja, roditelji se sve češće pitaju kako da svom detetu pruže okruženje koje će podsticati zdrav razvoj, kreativnost, samopouzdanje i prave životne vrednosti.

Jedan od najlepših i najdelotvornijih odgovora na to pitanje jeste – muzika.

Brojna istraživanja iz oblasti psihologije, pedagogije i neuronauka potvrđuju da bavljenje muzikom pozitivno utiče na razvoj deteta daleko šire od samog muzičkog umeća. Deca koja se muzički obrazuju razvijaju bolju koncentraciju, pažnju, radne navike, disciplinu i sposobnost rešavanja problema. Istovremeno, muzika podstiče kreativnost, maštu, emocionalnu inteligenciju i sposobnost izražavanja sopstvenih osećanja.

Muzičko obrazovanje uči decu strpljenju i istrajnosti. Ono ih uči da uspeh ne dolazi preko noći, već kroz rad, trud i posvećenost. Upravo zato muzička škola nije samo mesto gde se uči sviranje ili pevanje – ona je mesto gde se gradi ličnost.

Stručnjaci ističu da deca koja aktivno učestvuju u muzičkim aktivnostima često pokazuju veću samostalnost, razvijenije socijalne veštine i bolju sposobnost saradnje sa drugima. Nastupi pred publikom pomažu u izgradnji samopouzdanja i prevazilaženju treme, dok zajedničko muziciranje razvija osećaj pripadnosti, odgovornosti i timskog duha.

Posebno je važno naglasiti da muzičku školu ne upisuju samo budući profesionalni muzičari. Naprotiv, najveći broj naših učenika kroz muzičko obrazovanje stiče veštine i osobine koje će im koristiti bez obzira na to kojim će se zanimanjem jednog dana baviti. Muzika postaje njihov životni saputnik, izvor radosti, kulture i ličnog bogatstva.

Posebna vrednost muzičkog obrazovanja ogleda se i u razvoju socijalnih veština i zdravih međuljudskih odnosa. U vremenu kada se sve češće govori o vršnjačkom nasilju, netoleranciji, otuđenosti i nedostatku pravih vrednosti među mladima, muzička škola predstavlja sigurno i podsticajno okruženje u kome deca uče da sarađuju, uvažavaju jedni druge i zajedno stvaraju.

Kroz rad u horu, orkestru, ansamblima i različitim grupnim aktivnostima, učenici razvijaju osećaj pripadnosti, odgovornosti i međusobnog poverenja. Oni uče da slušaju jedni druge – ne samo u muzičkom smislu, već i kao ljudi. Upravo zato muzika postaje moćno sredstvo za razvoj empatije, tolerancije i razumevanja različitosti.

U ansamblu nema podela i nema pojedinaca koji su važniji od drugih – svaki glas, svaki instrument i svaki učenik imaju svoje mesto i ulogu. Deca tako stiču svest da se najlepši rezultati postižu zajedničkim radom, međusobnim poštovanjem i podrškom.

Brojni pedagozi, psiholozi i stručnjaci iz oblasti muzičkog obrazovanja ističu da muzika ne oblikuje samo buduće umetnike, već pre svega dobre ljude. Zato muzička škola nije samo mesto gde se uči sviranje i pevanje – ona je zajednica u kojoj deca rastu, stiču prijateljstva za ceo život i usvajaju vrednosti koje će ih pratiti u svim budućim izazovima.

Muzička škola „Petar Krančević“ već decenijama predstavlja mesto gde talenat dobija priliku da raste i razvija se. Naši učenici redovno osvajaju najviša priznanja na republičkim i međunarodnim takmičenjima, nastupaju na značajnim koncertima i festivalima i dostojno predstavljaju svoj grad i svoju školu širom zemlje i inostranstva. Iza svake nagrade stoje predan rad učenika, stručnost i posvećenost nastavnika, ali i okruženje koje neguje kvalitet, znanje i ljubav prema umetnosti.

Prijave za polaganje provere muzičkih sposobnosti su u toku i traju do kraja ove nedelje.

Ukoliko primećujete da vaše dete voli muziku, peva, ima osećaj za ritam, uživa u slušanju muzike ili jednostavno pokazuje radoznalost prema instrumentima – možda je upravo sada pravi trenutak da mu pružite priliku da otkrije svoj talenat. Ne dozvolite da potencijal ostane neotkriven.

Muzika nije samo vannastavna aktivnost. Ona je jezik emocija, sredstvo komunikacije, put ka razvoju ličnosti i vrednost koja ostaje za ceo život. Pružite svom detetu priliku da raste uz muziku, umetnost i znanje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.