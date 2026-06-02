Reka Sava od ključnog značaja za vodoprivredni sistem Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je, povodom Međunarodnog dana reke Save, da ova reka predstavlja jedan od najvažnijih vodnih resursa Srbije i regiona, ukazavši na potrebu kontinuirane saradnje i investicija u cilju njenog održivog korišćenja i zaštite.

U saopštenju se navodi da je Sava okosnica našeg vodoprivrednog sistema i ima višestruki značaj za zaštitu od poplava, vodosnabdevanje, poljoprivredu, plovidbu, privredni razvoj i očuvanje životne sredine.

Sliv ove reke obuhvata značajan deo teritorije Srbije i direktno utiče na kvalitet života velikog broja građana. Dan ove reke obeležava se od 2007. godine, kada su države potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu reke Save proglasile 1. jun zvaničnim Danom reke Save.

Ovaj datum obeležava se brojnim aktivnostima usmerenim na promociju značaja Save, održivog korišćenja vodnih resursa, zaštite životne sredine i razvoja međudržavne saradnje u celom slivu reke.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republička direkcija za vode sproveli su u prethodnom periodu brojne mere za jačanje sistema zaštite od poplava i povećanje otpornosti na klimatske promene u slivu reke Save.

Među najznačajnijim aktivnostima izdvajaju se radovi na rekonstrukciji i unapređenju zaštitnih nasipa, modernizaciji sistema za odvodnjavanje i upravljanje vodama, kao i priprema i realizacija investicionih projekata od strateškog značaja za vodoprivredni sektor.

Posebno mesto zauzima Projekat integrisanog razvoja koridora reka Save i Drine, koji Republika Srbija realizuje uz podršku Svetske banke. Kroz ovaj projekat realizuju se značajna ulaganja u unapređenje sistema zaštite od poplava u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu.

Značajne aktivnosti sprovode se i na projektu izgradnje brane Pambukovica kod Uba, čija je namena zadržavanje velikih voda i smanjenje rizika od poplava, što će doprineti većoj bezbednosti stanovništva i infrastrukture od štetnog dejstva voda.

Istovremeno se realizuje i projekat rekonstrukcije i modernizacije crpne stanice „Nova Galovicaˮ i pripadajućeg sistema za odvodnjavanje.

Poseban značaj imaju aktivnosti na uređenju i čišćenju kanala Galovica, jednog od ključnih kanala za odvodnjavanje na području Srema, čime će se poboljšati zaštita od poplava, unaprediti odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i povećati otpornost lokalnih zajednica na posledice ekstremnih vremenskih prilika.

Pored infrastrukturnih investicija, kontinuirano se unapređuju sistemi praćenja vodostaja, hidrološkog prognoziranja i ranog upozoravanja, kao i planovi upravljanja rizicima od poplava, u skladu sa nacionalnom strategijom i evropskim standardima.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.