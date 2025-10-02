Laćarak domaćin 55. jubilarne izložbe sitnih životinja

Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja iz Sremske Mitrovice organizuje 55. jubilarnu izložbu sitnih životinja, koja će se održati 8. i 9. novembra u Domu kulture u centru Laćarka.

Ovogodišnja izložba donosi i novitet, novu halu sa preko 800 kvadrata izložbenog prostora, na kojoj će posetioci moći da vide bogat izbor sitnih životinja, golubova i ptica. Lokacija je udaljena svega tri kilometra od dosadašnjeg mesta održavanja berzi i izložbi.

Organizatori poručuju da su svi izlagači u obavezi da poseduju potrebnu dokumentaciju, dokaze o poreklu i vakcinaciji životinja, kao i uverenja o zdravstvenom stanju.

Ova tradicionalna manifestacija svake godine okuplja veliki broj izlagača i ljubitelja sitnih životinja, a jubilarno 55. izdanje obećava bogat i raznovrstan sadržaj.

Izvor: Laćaračke vesti

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.