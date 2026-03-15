Analiza tržišta rada: Potrebne digitalne veštine

Opština Stara Pazova poslednjih dana februara na svom zvaničnom sajtu objavila je analizu postojećeg stanja tržišta rada, urađenu u okviru međunarodnog projekta “Diversifikacija tržišta rada u industrijskim gradovima dunavskog regiona kroz unapređenu saradnju aktera i usklađivanje veština, u cilju podrške lokalnim tranzicijama i promocije dugoročnog održivog razvoja” – SteelCityZen, koji se sprovodi u okviru Interreg VI-B Programa za Dunavski region 2021-2027, a finansira se sredstvima Evropske unije.

Analiza pod nazivom “Status quo” (Sadašnje stanje) urađena je da se vidi trenutno stanje, sagledaju perspektive ekonomskog razvoja Stare Pazove i da se javnost informiše o daljim aktivnostima projekta, navodi se u tekstu. Kao stubovi lokalne ekonomije identifikovani su industrija, trgovina i logistika.

Rezultati analize pokazuju da prerađivačka industrija predstavlja najvažniji sektor, u kojem radi čak 35 odsto svih zaposlenih u staropazovačkoj Opštini, što je 9.356 ljudi. Kao izazov, kako za domaće porodične firme tako i za velike strane investitore, vidi se pronalaženje stručnog kadra, koji može da kvalifikovano odgovori na zahteve digitalizacije.

U trgovini je zaposleno 23 odsto radne snage i u ovoj oblasti se oseća potreba za radnicima, koji vladaju digitalnim alatima i veštinama. Kao problem se uočava da se ova ova grana bori sa čestim promenama zaposlenih.

Logistika, odnosno transport i skladištenje, zapošljava preko 10 odsto radnika, među kojima je permanentno prisutan nedostatak vozača i operativaca.

U Analizi se zaključuje da sva tri sektora, industriju, trgovinu i logistiku, karakteriše ubrzana digitalizacija i sve veća potražnja za tehničkim znanjima, što zahteva ozbiljan pristup prekvalifikacijama.

U sagledavanju obrazovne strukture navodi se da u opštini Stara Pazova 61,64 odsto stanovništa ima srednju školu, unutor čega je najviše četvorogodišnjih stručnih profila (70 odsto) i primećuje da pored generalnog usmerenja ka tehničkim zanimanjima postoji jaz između onoga što se uči u školi i onoga što savremeno tržište rada danas traži.

Zanimljivo je da žene češće nego muškarci imaju visoko obrazovanje, ali su istovremeno brojnije i u grupi onih bez završene škole. Dok oko 17 odsto građana ima fakultetsku ili diplomu više škole, nešto više od 4 odsto nema kompletnu osnovnu školu, što ukazuje na potrebu za dodatnom podrškom u opismenjavanju i prekvalifikaciji najugroženijih, konstatuje se u objavljenom dokumentu.

U Analizi se iznosi podatak da na teritoriji opštine Stara Pazova postoji više od 2.000 korisnika usluga Centra za socijalni rad i izvodi zaključak da to ukazuje na nesigurne prihode u zajednici.

Istovremeno se ističe da u ovoj Opštini sa više od 1.300 preduzeća i 4.000 preduzetnika, postoji ogroman potencijal za uvođenje energetske efikasnosti i razvoj novih, “zelenih” zanimanja, koja će čuvati životnu sredinu i potencijalno otvoriti nova radna mesta.

U zaključnom paragrafu kaže se da će projekat “SteelCityZen” u narednom periodu, sa lokalnom zajednicom, kreirati ciljane mere i aktivnosti, koje će direktno smanjiti jaz između tržišta rada i veština građana, gradeći tako otporniju lokalnu ekonomiju.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.