Romi tradicionalno zaplivali u Savi na Đurđevdan

Tradicionalnim kupanjem u reci Savi, 6. maja, meštani romskog naselja Jalija u Sremskoj Mitrovici i ove godine proslavili su Đurđevdan. Nakon okupljanja i zdravice u naselju, povorka je krenula ka Gradskoj plaži, gde je veselje nastavljeno uz trubače.

Ove godine u naselju Jalija posetio ih je predsednik Skupštine grada Vladimir Sanader, koji je potom prisustvovao i obeležavanju Đurđevdana na reci Savi.

Kao i svake godine, i ovaj put su svojim potapanjem u reku sa sebe, svojih bližnjih i srodnika, skinuli sve loše, crno, teško, i tako otvorili vrata za sreću koja ima kultno mesto u životu Roma kojima, kako sami rekoše, “sreća uvek beži”.

Nakon kupanja, domaćini su se vratili svojim domovima kako bi spremili slavu i dočekali goste.

