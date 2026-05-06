Novo zelenilo u vrtiću Kockica u Rumi
6. maj 2026. godine

Ruma-U dvorištu vrtića „Kockica“ već se formirao zeleni pojas od 130sadnica. Nova zelena oaza nastala je  prošlogodišnjom jesenjom sadnjom mladih biljaka zasađenih u više redova. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće, autohtone sorte, poput gorskog javora i drena, koje su već formirane i dostižu visinu od oko tri metra. U dvorištu vrtića „Kockica“ biće postavljen i savremeni zalivni sistem „kap po kap“. Na ovaj način formiran je nov zeleni prostor i zdravija sredina za igru, učenje i sticanje svesti o zaštiti životne sredine kod dece. Finansijsku podršku ovom projektu dala je i Opština Ruma.

