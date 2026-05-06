Laćarci na kvizu testirali znanje o Branku Ćopiću

U Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“ održan je četvrti po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.

Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa (III-1):

–Vukašin Mihajlović

–Andrej Opačić

II ekipa (III-2):

–Elena Savić

–Anastasija Vukosavljević

III ekipa (III-3):

–Sanja Ulemek

–Dunja Rosić

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Milici Milinković (III-1).

Pobednici kviza su učenici odeljenja III-2.

Članice žirija bile su Jelica Radosavljević i Marina Tintor Popović.

Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

Izvor: Biblioteka Gligorije Vozarović

