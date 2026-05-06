Laćarci na kvizu testirali znanje o Branku Ćopiću

U Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“ održan je četvrti po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.
Učenici su se takmičili u znanju i brzini.
U kvizu su učestvovali:
I ekipa (III-1):
–Vukašin Mihajlović
–Andrej Opačić
II ekipa (III-2):
–Elena Savić
–Anastasija Vukosavljević
III ekipa (III-3):
–Sanja Ulemek
–Dunja Rosić
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Milici Milinković (III-1).
Pobednici kviza su učenici odeljenja III-2.
Članice žirija bile su Jelica Radosavljević i Marina Tintor Popović.
Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.
Izvor: Biblioteka Gligorije Vozarović