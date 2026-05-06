  • sreda, 6. maj 2026.
Laćarci na kvizu testirali znanje o Branku Ćopiću
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Laćarci na kvizu testirali znanje o Branku Ćopiću

6. maj 2026. godine

U Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“ održan je četvrti po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.

Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa (III-1):
Vukašin Mihajlović
Andrej Opačić

II ekipa (III-2):
Elena Savić
Anastasija Vukosavljević

III ekipa (III-3):
Sanja Ulemek
Dunja Rosić

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Milici Milinković (III-1).

Pobednici kviza su učenici odeljenja III-2.

Članice žirija bile su Jelica Radosavljević i Marina Tintor Popović.

Kviz je organizovala „Biblioteka Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

Izvor: Biblioteka Gligorije Vozarović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Gradsko finale „Lige malih šampiona“ okupilo oko 250 mališana
categories_image
Romi tradicionalno zaplivali u Savi na Đurđevdan
categories_image
Brestački lovci donirali oko 149 hiljada dinara u humanitarne svrhe
categories_image
Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku
categories_image
Put znanja i prijateljstva – Erazmus+ iskustvo u srcu Slovačke
categories_image
Ekipa iz Užica pobednik turnira u basketu 3×3 odigranog u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Obavezna registracija pripejd br...

categories_image

Vesti | Ruma

Počela rekonstrukcija puta Plati...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Tribina „Kako se prijaviti...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura

Promocija knjige Siniše Soćanina...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt