Brestački lovci donirali oko 149 hiljada dinara u humanitarne svrhe

Lovačko društvo Brestač organizovalo je 2. maja, uz podršku Mesne zajednice Brestač, četvrtu Memorijalnu šicaru “Sava Nikolić Zmaj”, koja je, kao i prethodne tri godine, imala humanitarni karakter, a sredstva ostvarena od uplata takmičara i od kutije za priloge, u iznosu od 148.500 dinara, donirana su u humanitarne svrhe.

Ove godine brestački lovci su prikupljena sredstva donirali braći Bogdanović iz Brestača – trinaestogodišnjem Ivanu i dvanaestogodišnjem Igoru, koji su nedavno za kratko vreme zbog bolesti izgubili oba roditelja. Donaciju je, 3. maja, uručio predsednik Lovačkog društva Brestač Dušan Simičić, u prisustvu predsednika Saveta mesne zajednice Brestač Branislava Kovačevića i brojnih članova lovačkog društva.

Memorijalna šicara „Sava Nikolić Zmaj“ ustanovljena je 2023. godine, u znak sećanja na dugogodišnjeg zaslužnog člana brestačkog lovačkog društva, a po rečima predsednika Društva Dušana Simičića, humanitarni aspekt joj samo daje na značaju.

-Ova šicara postaje jedna lepa tradicija koju ćemo sigurno nastaviti i u narednim godinama. Siguran sam da bi naš Sava bio ponosan što je šicara koja nosi njegovo ime humanitarna i mislim da mu tako na pravi način odajemo počast za sve što je uradio za naše lovačko društvo – izjavio je Simičić.

Iako rezultat na šicari nije bio primaran, učesnici su dali sve od sebe. Na kraju, najbolji u klasičnoj šicari bio je Novica Spasojević iz Dobrinaca, drugo mesto osvojio je Aleksandar Živković iz Mrovske, a treće Saša Ristivojević iz Subotišta. U gađanju glinenih golubova pobednik je bio Pera Rović iz Rume, drugo mesto je osvojio Goran Milovanović iz Prhova, a treće Milan Ostojić iz Dobrinaca.

Organizator je najuspešnije strelce nagradio peharima, a svima koji su pomogli u organizaciji šicare uručene su zahvalnice, dok je za sve učesnike pripremljen ručak.

Izvor: www.pecinci.org

