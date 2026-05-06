Gradsko finale „Lige malih šampiona“ okupilo oko 250 mališana
6. maj 2026. godine

U utorak 5. maja održano je četvrto po redu Gradsko finale „Lige malih šampiona“. Učestvovala su deca PU „Pčelica“, oko 250 mališana. Deca predškolskog (6-7 godina) i starijeg uzrasta (5–6 godina), takmičila su se u dve discipline, motorički poligon i štafetno trčanje. Na gradsko finale su se plasirale čak 24 ekipe (13 predškolskih i 11 starijih grupa).

Nijanse su odlučivale za pobednika, a plasman je bio sledeći:

STARIJA GRUPA – MOTORIČKI POLIGON

1.“Balončići“ – vrtić „Bubamara“
2.“Munje“ – vrtić „Maja“
3.“Lavovi“ – vrtić „Zvezdica“

STARIJA GRUPA – ŠTAFETNO TRČANJE

1.“Munje“ – vrtić „Maja“
2.“Munje“ – vrtić „Zvezdica“
3.“Lavovi“ – vrtić „Zvezdica“

PREDŠKOLCI – MOTORIČKI POLIGON

1.“Pčelice Maje“ – vrtić „Maja“
2.“Leptirići 1″ – vrtić „Bubamara“
3.“Sokolovi“ – vrtić „Zvezdica“

PREDŠKOLCI – ŠTAFETNO TRČANJE

1.“Sokolovi“ – vrtić „Zvezdica“
2.“Leptirići 1″ – vrtić „Bubamara“
3.“Cvetići 1″ – vrtić „Zvezdica“

Ekipe „Balončići“ iz vrtića „Bubamara“ i „Munje“ iz vrtića „Maja“ su se plasirale na Državno finale „Lige malih šampiona“ koje će se održati u septembru na sajmu sporta u Beogradu na Adi.

