Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku
Privodi se kraju prva faza radova na izgradnji kompletne kanalizacione mreže u Laćarku. JKP „Vodovod“ stalnim prisustvom na terenu prati aktuelne radove drugih izvođača. I dalje radi kancelarija za administrativne poslove podnošenja zahteva i potpisivanje ugovora, a koja se nalazi u prostorijama Mesne zajednice Laćarak.

-Radovi su intenzivirani zbog povoljnijih vremenskih uslova, tako da se dnevno izradi 2 do 3 priključka na kanalizacionu mrežu, u dogovoru sa vlasnicima objekata, čija je dužnost da sami urade iskop. U ovom periodu beležimo i više zahteva, sada ih je ukupno 362. Više je i potisanih ugovora, taj proces kontinuirano teče i mi se nadamo da će veći deo meštana kroz čije ulice je izgrađena mreža u ovoj prvoj fazi da se priključi – rekao je nedavno u izjavi za medije Dragan Despotović, v.d.direktora JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica i dodao da je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović angažovan na dogovorima u Vladi Srbije za drugu fazu ovog važnog infrastrukturnog projekta u Laćarku, dok se potpisivanje ugovora i projektovanje očekuju tokom ove godine.

Podsećamo – kancelarija JKP „Vodovod“ u MZ Laćarak radi ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15 sati, a zahteve zainteresovani korisnici mogu da podnesu i u Sremskoj Mitrovici, u Projektnom birou preduzeća, Ulica Stari šor 114, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

