  • sreda, 24. septembar 2025.
U subotu festival folklora u Karlovčiću
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

U subotu festival folklora u Karlovčiću

24. septembar 2025. godine

Veterani Kulturno-umetničkog društva „Karlovčić“ ugostiće u subotu, 27. septembra, kolege i prijatelje iz kulturno-umetničkih društava iz zemlje i inostranstva, na Međunarodnom festivalu folklora – veterani – Čuvari tradicije Đeram.

Početak Festivala zakazan je za 19.00 časova, a Marko Lješić, koreograf KUD-a „Karlovčić“, najavio je bogat program u Domu kulture u kojem učestvuju, pored domaćina, i veterani kulturno-umetničkih društava iz Bavaništa, Temišvara i Putinaca. On je dodao da su veliku pomoć u organizaciji Festivala imali od Mesne zajednice Karlovčić, Kulturnog centra Pećini i Opštine Pećinci.

Ulaz je slobodan.

  

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

