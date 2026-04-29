Policija zaplenila pola miliona tableta i oružje – uhapšen muškarac u Staroj Pazovi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. M. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom pretresa kuće osumnjičenog na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila oko 500.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Od njega je oduzet pištolj sa pet pripadajućih metaka.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

