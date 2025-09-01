Upis u škole folklora, izvođački sastav i narodni orkestar ANIP „Branko Radičević“ Ruma

Anasmbl narodnih igara i pesama „Branko Radičević“ iz Rume otvorio je upis za nove članove u škole folklora, Izvođački sastav i Narodni orkestar.

– Ako volite muziku, igru, druženje i putovanja, ovo je savršen način da kvalitetno iskoristite svoje slobodno vreme i postanete deo jednog od najpoznatijih ansambala u regionu – poručuju iz ANIP „Branko Radičević“.

Upis je otvoren do 15. septembra, a svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona: 022/431 179 i 062/824 56 31 za dodatne informacije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.