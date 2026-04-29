Akcija u Laćarku: Igralište „Dečji svet“ dobilo novi izgled
Neformalna grupa „Mladi filantropi“ iz Laćarka, realizovala je proteklog vikenda projekat „Pravac igrališta“. Ovim projektom želja je bila da se ukaže građanima i lokalnoj samoupravi da je deci potreban siguran i bezbedan prostor za igru i boravak na otvorenom.

-Još jednom smo pokazali da zajedništvo može da pomeri granice i oboji svet lepšim bojama. Uz osmehe dece, vredne ruke komšija i svih ljudi velikog srca, naše igralište „Dečji svet“ u Laćarku, dobilo je novi sjaj – navode organizatori.

Tom prilikom farbali su klupe i stolove, postavili kante za otpatke i table sa porukama koje podsećaju da se čuva zajedničko okruženje. Deca su se takmičila u tri sportske discipline, skok u dalj, trčanje na 60m i bacanje vorteksa. Na kraju Fruškogorske ulice u najvećem sremskom selu tog dana spremao se gulaš za sve učesnike i goste, a vredne domaćice su napravile peciva i specijalitete za decu.

-Našem projektu priključio se Grad Sremska Mitrovica i donirao mrežu za odbojku, dva mala gola, njihalicu za decu i sportske rekvizite za igru. Igralište nije samo mesto za igru, to je mesto prvih prijateljstava, prvih pobeda i najlepših uspomena. Zato projekat „Pravac igrališta“ daje jednu snažnu poruku, da su igrališta mesta okupljanja i zajedništva dece, komšija, građana, prijatelja. To je prostor gde zajednica diše kao jedno i gde učimo najvažnije lekcije o poštovanju i pripadanju – kaže Mirjana Krsmanović Mirnić, koordinatorka porjekta „Pravac igrališta“.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programske podrške neformalnim grupama uz finansijsku podršku EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji, koji podržava delegacija EU u Srbiji.

