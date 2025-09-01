Sirmijum uspešan u svojoj kući

U subotu 30. avgusta održano je Prvenstvo Vojvodine za mlađe pionire/ke (U14) na atletskom stadionu u Sremskoj Mitrovici. Mladi atletičari Sirmijuma imali su dobar nastup su na pomenutom nadmetanju i osvojili nove medalje.

Relja Miletić je sa dva zlata postao šampion Vojvodine na 60m (8.10s) i 60m prepone (9.50s), dok je Ognjen Tubić takođe dupli šampion i to u bacanju vorteksa (64m) i skoku u vis (160cm).

Kod devojčica se sa dve medalje istakla Teodora Laketić koja se postala šampionka na 200m (27.50s) i vicešampionka na 60m (8.20s). Maša Pavlović je osvojila srebro na 200m (27.80s).

Šlag na tortu na samom kraju takmičenja, u poslednjoj disciplini, bila je štafeta 4x100m u sastavu Dunja Josimović, Maša Pavlović, Lara Džever i Teodora Laketić koja je ubedljivo pobedila i postala šampion Vojvodine.

-Izuzetno sam zadovoljan ovom talentovanom i hrabrom decom, koja pokazuju da klub zaista ima ozbiljne zalihe za budućnost. Najviše me raduje što pored osvojenih medalja (čak 8 sa 10 takmičara) svi su postavili nove lične rekorde, što nam pokazuje da smo dobro radili i da ćemo biti sve bolji i bolje – ističe trener Slobodan Macanović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.