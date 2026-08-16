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Trgovački u godini jubileja gradi budućnost sa šest selekcija
Sport
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Trgovački u godini jubileja gradi budućnost sa šest selekcija

16. avgust 2026. godine

Fudbalski klub Trgovački iz Sremske Mitrovice, u godini kada obeležava 100 godina postojanja doživljava renesansu u igračkom smislu, formirano je čak šest kategorija, školica fudbala, pioniri, mlađi i stariji kadeti, omladinci i seniori.

Školica trenutno broji 20 članova, gde se očekuje porast iz dana u dan. Selekcija pionira je na optimalnom broju od 20 dečaka. Sa ove dve selekcije radi kapiten seniora, internacionalac bogatog iskustva, Dejan Janković.

Kadeta je ukupno preko 40, te je klub bio „primoran“ da napravi 2 selekcije. Mlađu, koja će nastupati u Područnoj ligi Srema i stariju koja će nastupati u Drugoj kadetskoj ligi Vojvodine. Sa ovim selekcijama rad obavlja Bojan Vuković, dok se čeka još jedno pojačanje u stručnom štabu.

Selekcija omladinaca koja će takođe nastupati u Drugoj omladinskoj ligi Vojvodine, broji preko 20 momaka, koji vredno treniraju pod nadzorom Dalibora Đonlića.

Tu je naravno i ekipa seniora koja debituje u Sremskoj ligi, a za čiji plan i program je zadužen Dragan Ninković.

-Učinili smo kranje napore da omasovimo sve selekcije u omladinskoj školi, jer cilj i budućnost kluba su upravo deca iz našeg grada. Prelazni rok još uvek traje, tako da ćemo i dalje intezivno raditi na jačanju svih selekcija – konstatuje sportski direktor Slobodan Macanović.

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