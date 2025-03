KRAJ BOGATE KARIJERE: Tomislav Trebovac u novoj ulozi

Jedan od najtalentovanijih fudbalera poteklih u najvećem sremskom selu, Tomislav Trebovac, nedavno je odlučio da “okači kopačke o klin”, odnosno da završi igračku karijeru, koja je i te kako bila bogata.

-Zadovoljan sam postignutim, igrao sam na profesionalnom nivou, u najboljim klubovima u okruženju, a osetio i čari internacionalnog fudbala. Ovaj sport doneo mi je mnogo, kako na terenu, tako i van njega. Upoznao sam dosta prijatelja sa kojima sam i danas u kontaktu, obišao mnoge gradove. Iskustvo u radu sa prekaljenim stručnjacima je neprocenjivo, što vidim i sada, kada sam i sam ušao u trenerske vode – objašnjava sagovornik.

Trebovac je još kao tinejdžer zaigrao seniorski fudbal u dresu „zelenih“ iz Laćarka, a tokom bogate karijere pored LSK-a, nastupao je za Big Bul, šidski Radnički, Srem, Loznicu, RFK Novi Sad, Radnički iz Sremske Mitrovice, Podrinje iz Mačvanske Mitrovice, erdevičku Slogu, Hajduk iz Divoša i dva kluba na Malti. Na ostrvu je proveo dve godine igrajući za tamošnje klubove Zebuč i Maba. I danas se rado priseća tih dana svog internacionalnog iskustva.

-Razlika u fudbalu na Malti i u Srbiji je velika, tamo su klubovi polu profesionalni i kvalitet same igre je znatno slabiji nego kod nas. Sa druge strane, infrastruktura i finansije znatno bolje. Svakako, sjajno iskustvo za mene koje ću zauvek pamtiti. Sam život na Malti je bio lep, olakšavajuća okolnost je ta što ima dosta naših ljudi, što u fudbala, ali i u drugim branšama. Iamo sam tu sreću da se i tamo družim sa mojim Laćarcima – priseća se Toma.

Sa svega 15 godina bio je u kampu velikana evropskog fudbala, italijanskog Milana, koji je održan u Zagrebu. Imao je priliku da upozna i čuje korisne savete od danas priznatih zvezda, Luke Modrića, Marija Mandžukića, Dejana Lovrena, Vedrana Ćorluke i drugih. Kako ističe, dragoceno iskustvo koje mu je mnogo pomoglo tokom karijere.

Da je fudbal i dalje u njegovoj krvi dokaz je i to da je odmah upisao licencu za trenera i ostao da radi kao pomoćni trener u Fudbalskom klubu Hajduk iz Divoša, gde je i završio igračku karijeru.

-Završio sam trenersku UEFA C licencu, planiram da nastavim da se školujem i upišem ubrzo i sledeći nivo. Drago mi je što sam dobio priliku da budem deo stručnog štaba u srpskoligaškom klubu, na čelu sa šefom Vladimirom Šponjom i Bojanom Šljivićem. Hajduk je organizovan na visokom nivou, a prvi čovek kluba Stojan Kljajić mi je pružio priliku da učim i usavršavam se uz kvalitetnog trenera. Drago mi je što su me igrači sa kojima sam do juče delio svlačionicu i zajedno se borio na terenu prihvatili u novoj ulozi na sjajan način. Ta činjenica olakašava mi početak u trenerskom poslu – rekao je Trebovac.

U njegovoj igračkoj karijeri, Toma je dao mnogo fudbalu, uživali smo u njegovim majstorijama i golovima. Sada je došlo vreme da znanje prenese na nove generacije.

