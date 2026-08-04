Uspešan nastup atletičara Sirmiuma na Pančevačkom maratonu

Na Pančevačkom maratonu, održanom 1. avgusta, Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice predstavljala su četiri takmičara, koji su ostvarili zapažene rezultate u okviru dečijih trka.

U konkurenciji atletskih škola (godišta 2015. i 2016.) na deonici od 300 metara, zlatne medalje osvojili su Una Džever i Matija Radošević, potvrdivši odličnu formu i talenat.

Uspešan nastup upotpunila je Lara Džever, koja je u trci za starije pionire na 1.200 metara osvojila srebrnu medalju.

Malo sportske sreće nedostajalo je Tanji Marković da se plasira na pobedničko postolje, ali je i ona pružila veoma dobru trku i dostojno predstavljala svoj klub.

-Pančevački maraton još jednom se pokazao kao izuzetno lepo organizovana sportska manifestacija. Organizatori su se potrudili da sva deca budu nagrađena medaljama za učešće, dok su najuspešnijim takmičarima uručene i vredne nagrade, čime su dodatno doprineli lepom sportskom ambijentu i motivaciji najmlađih atletičara – istakla je trener uspešnih mališana AK Sirmiuma, Nina Džever.

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