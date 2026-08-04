  • utorak, 4. avgust 2026.
Uspešan nastup atletičara Sirmiuma na Pančevačkom maratonu
Sport | Sremska Mitrovica
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Uspešan nastup atletičara Sirmiuma na Pančevačkom maratonu

4. avgust 2026. godine

Na Pančevačkom maratonu, održanom 1. avgusta, Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice predstavljala su četiri takmičara, koji su ostvarili zapažene rezultate u okviru dečijih trka.

U konkurenciji atletskih škola (godišta 2015. i 2016.) na deonici od 300 metara, zlatne medalje osvojili su Una Džever i Matija Radošević, potvrdivši odličnu formu i talenat.

Uspešan nastup upotpunila je Lara Džever, koja je u trci za starije pionire na 1.200 metara osvojila srebrnu medalju.

Malo sportske sreće nedostajalo je Tanji Marković da se plasira na pobedničko postolje, ali je i ona pružila veoma dobru trku i dostojno predstavljala svoj klub.

-Pančevački maraton još jednom se pokazao kao izuzetno lepo organizovana sportska manifestacija. Organizatori su se potrudili da sva deca budu nagrađena medaljama za učešće, dok su najuspešnijim takmičarima uručene i vredne nagrade, čime su dodatno doprineli lepom sportskom ambijentu i motivaciji najmlađih atletičara – istakla je trener uspešnih mališana AK Sirmiuma, Nina Džever.

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