Mitrovčanke počele pripreme za novu superligašku sezonu

Ekipa Gradskog ženskog odbojkaškog kluba Srem zvanično je započela pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Mitrovačke odbojkašice ponovo su na okupu, spremne su za naporan rad kako bi potpuno spremno dočekale izazove u elitnoj Superligi Srbije.

Nakon zaslužene letnje pauze, stručni štab je izvršio prozivku i izveo igračice na teren u hali PSC „Pinki“, čime je označen start prve, bazične faze priprema. Fokus u uvodnim danima biće na podizanju fizičke spreme, sticanju snage i kondicije, nakon čega sledi uigravanje tima kroz seriju prijateljskih utakmica i pripremnih turnira.

Povodom početka priprema, predsednik kluba Slobodan Stojiljković istakao je važnost sistema po kojem klub uspešno funkcioniše godinama, okupljajući na prvom treningu sve selekcije i trenere.

-Kao i svake godine početkom avgusta, naš klub kreće sa bazičnim pripremama. I ove sezone naš prvi tim nastupa u elitnoj Superligi Srbije, dok drugi tim igra u trećem rangu takmičenja. Reč je o razvojnom timu koji je formiran sa jasnim ciljem, a pripreme su započele zajedničkim treningom na kojem su učestvovale sve odbojkašice prvog i drugog tima, kao i kompletan trenerski kadar. Naš sistem se bazira na tome da ovde dovodimo i razvijamo mlade talente iz našeg grada i okolnih mesta, koji uspešno dopunjuju našu selekciju. Nadam se da će se sve to lepo ukomponovati i da će Sremska Mitrovica ostati jedan od vodećih centara ženske odbojke u Srbiji, što nam je i bio primarni cilj kada smo osnivali klub – izjavio je Stojiljković, dodajući da kvalitetan rad ne prolazi neprimećeno.

-Prepoznatljivi smo u celoj zemlji. Odbojkaški savez Srbije odlično zna da ovde stasava veliki broj reprezentativki u mnogim uzrasnim kategorijama i da se sa decom radi na vrhunskom nivou. Zbog toga imamo punu podršku kako Saveza, tako i našeg Grada, i s pravom očekujemo još jednu uspešnu i lepu sezonu – dodao je on.

Glavnu reč na parketu vodiće šef stručnog štaba Nikola Kapric, koji je detaljno izneo plan rada za letnji period i naglasio visoke takmičarske ambicije, pre svega plasman u plej-of.

-Zvanično smo krenuli sa pripreme kako prvog tima, tako i svih naših mlađih kategorija. Kompletan trenažni proces do 25. avgusta sprovodićemo u Sremskoj Mitrovici, nakon čega se na sedam dana selimo na Kopaonik. Taj boravak na planini biće nam idealna prilika za zbližavanje, druženje i napredak samih devojaka, s obzirom na to da je ove godine u klub stigao veliki broj mlađih igračica na koje ozbiljno računamo u bliskoj i daljoj budućnosti. Mlađe kategorije Srema su izuzetno talentovana generacija koja zahteva posebnu pažnju i verujem da će one uskoro postati prava okosnica našeg prvog tima – istakao je trener Kapric, osvrnuvši se na kostur i primarni cilj seniorskog sastava:

-Što se tiče prvog tima, ponovo imamo jednu izuzetno mladu ekipu. To su devojčice koje su prošle godine dominirale u mlađim selekcijama, ali su već bile i deo seniorskog pogona. Pojedine igračice će ove sezone dobiti veliku priliku i minutažu od samog početka, a s obzirom na to da su već stekle neophodno iskustvo u ranijim utakmicama, očekujem da ove godine sve to izgleda još bolje i uigranije. Ako me pitate za krajnji takmičarski cilj, naš fokus je plasman u plej-of Superlije Srbije i smatram da smo apsolutno kadri za takav domet. Ipak, najbitniji nam je kontinuirani napredak svih ovih mladih devojčica koje smo doveli u klub – navodi Kapric.

Prve utiske sa okupljanja podelila je i Dunja Grabić, koja pokriva poziciju primača u mitrovačkom timu, potvrdivši da ekipa odmah prelazi na visok intenzitet rada

-Od svih nas očekujem da u svakom meču pružimo svoj maksimum. GŽOK Srem je prethodnih godina uglavnom držao stabilnu poziciju na sredini tabele, ali naše želje i apetiti svake godine rastu. Nadam se da ćemo ove sezone ponoviti dobre rezultate, ali i napraviti korak više i ostvariti još bolji plasma – jasna je mlada odbojkašica.

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