Pripreme reprezentacije Srbije u planinskom biciklizmu u Vrdniku

Reprezentativci Srbije u planinskom biciklizmu pod vođstvom direktora reprezentacije Olivera Štrpca su se okupili u Vrdniku na pripremama za predstojeće Evropsko i Balkansko prvenstvo.

Selektor Bojan Đurđič je pozvao 14 takmilara I takmičarki. To su Bojan Manojlović (senior), Damjan Stanišić (do 23), David Demer (do 23), Vladimir Antonijević (junior), Igor Davidov (junior), Stefan Davidov (junior), Bojana Jovanović (seniorka), Teodora Savić Popović (seniorka), Iva Škrbić (juniorka), Mila Starčević (kadetkinja), Natalija Vasiljević (kadetkinja), Joakim Klačar (kadet), Borši Čongor (kadet), Milan Stojadinović (kadet).

–Vrdnik iz manifestacije u manifestaciju izrasta u veliki centar biciklizma. Predstoji nam 18. maja Balkansko prvenstvo, zatim “Tour de Fruška” pa prvenstvo Srbije. Zahvaljujem su u ime svih biciklista i u svoje ime predsedniku Vojvođanske asocijacije biciklističkih klubova Ivanu Arpašu domaćinu ovih priprema – kaže predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić.

Tekst i foto: Biciklistički savez Srbije

