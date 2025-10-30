U SREDU REVANŠ: Podržimo mitrovačke odbojkašice!

Atina, 28. 06 2025, Hala Olympic Village Sports Hall, gledalaca 165; sudije -Tekol Pelenk Meryem (Turska)- Rozej Marko (Slovenija)

Srem je poražen u prvoj utakmici Čelejndž kupa. Atinski AEK je u prvom meču u Atini bio bolji i zasluženo je trijumfovao u utakmici koja je trajala 72 minuta. Ipak ono što ohrabruje je solidna igra Sremovih odbojkašica. Trener Kapric se opredelio da meč otvori sa trenutno najboljom postavom: Skočajić, Jakšić, Grabić, Babalj, Krsmanović, Conceisao Lindamara i libero Stanković

Marija Babalj je ostvarila najviše poena za Srem a udarna igla AEK-a je bila francuska reprezentativka Diuf sa 13 poena, uspešnim napadom od 59% i prijemom od 60%. Što se tiče prijema Srema, Dunja Grabić je bila solidna sa 8 idealno prihvaćenih lopti i 41% pozitivnog prijema bez obzira što je bila prijemom najopterećenija igračica Srema. Dunja Stanković je na poziciji libera sa 80% pozitivnog prijema izuzetno doprinela stabilnosti igre. Srem je podbacio u ključnom elementu napadu osvojivši 32 direktna poena naspram 48 koliko je imao AEK, što je domaćinima i donelo ključnu prednost.

Revanš utakmica u kojoj Srem nije bez šansi igra se u Sremskoj Mitrovici u PSC Pinki u sredu 5. novembra

AEK: Klepku, Kiparisi, Polinopulu, Kavadia, Valkova, Burtea, Stajku, Savaž, Diuf, Kokoti, Jizgenč, Ksintara, Vulgaraki, trener Kampuracis Konstantinos.

GŽOK Srem: Mihajlović Mina, Grabić Dunja, Kapric Iva, Babalj Marija, Rnjak Lana, Milošević Jana, Stanković Dunja, Krsmanović Sara, Dragović Nada, Bojić Angelina, Skočajić Teodora, Jakšić Ana, Conceisao Lindamara, trener Kapric Nikola, pom. trener Egić Isidora.

