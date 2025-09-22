  • ponedeljak, 22. septembar 2025.
Оdavanje pošte palim borcima i žrtvama fašističkog terora
Društvo | Hronika | Inđija
0 Komentara

Оdavanje pošte palim borcima i žrtvama fašističkog terora

22. septembar 2025. godine

U okviru Maradičke jeseni tradicionalno je odata pošta palim borcima i žrtvama fašizma polaganjem cveća i venaca na spomenik u centru mesta.

Okupljene je pozdravio predsednik Saveta mesne zajednice Maradik, Nikola Bradić, Dragica Kovačević, predsednica SUBNOR-a Opštine Inđija i Jovo Baroševčić, predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine.

Predsednik Saveta mesne zajednice Maradik, Nikola Bradić, zahvalio se svima koji su se okupili i istakao da Maradik čuva uspomenu na svoje borce i žrtve fašističkog terora i da će to činiti uvek. Dragaica Kovačević istakla je značaj negovanja Kulture sećanja. Predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine Jovo Baroševčić posebno je istakao pozitivnu praksu saradnje lokalne samouprave i SUBNOR-a Opštine Inđije i pozvao da ostanemo jedinstveni, na negujemo sećanje na naše pretke i da nikada ne zaboravimo ko smo bili i kakvi treba da budemo. On je podvukao da SUBNOR neguje slavne slobodarske tradicije i da ostaje veran antifašizmu i patriotizmu pozivajući da se i današnje i buduće generacije vaspitavaju na ovim tradicijama. Podsetio je da je upravo Srem bilo mesto najvećeg otpora, ali i stradanja, posebno 1942. godine, kada je sprovedena masovna akcija usmerena protiv stanovništva Srema, u prvom redu, Srba, kojom je rukovodio zloglasni ustaša Viktor Tomić.

Maradik je bio poznat po otporu nacistima, pa su nacističke snage i Folksdojčeri u više navrata napadali selo, što je rezultiralo stradanjem velikog broja nevinih civila. U Maradiku i okolini delovalo je više partizanskih odreda, koji su bili snažno podržani od strane lokalnog stanovništva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Kako opada nezaposlenost menja tržište rada u Sremu 2025 – najtraženiji poslovi i plate
categories_image
Beočin selo u znaku „Miholjskih susreta sela“
categories_image
OSAM DECENIJA SLOBODE: Pazovački heroj i heroina
categories_image
LJUDI KOJE SREĆEMO: U društvu sa guskama…
categories_image
NEPALAC U INĐIJI: Daleko od kuće, ali za svoj dom
categories_image
Win Win stiže u Šid – nova radnja od 23. septembra
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Deda Mraz u parohiji Hrama Vazne...

categories_image

Društvo | Reportaža | Sremska Mitrovica

Mitrovačke medicinarke najbolje ...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Opština Beočin u saradnji sa PIO...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Turski monoksil u Muzeju Srema

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt