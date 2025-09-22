Оdavanje pošte palim borcima i žrtvama fašističkog terora

U okviru Maradičke jeseni tradicionalno je odata pošta palim borcima i žrtvama fašizma polaganjem cveća i venaca na spomenik u centru mesta.

Okupljene je pozdravio predsednik Saveta mesne zajednice Maradik, Nikola Bradić, Dragica Kovačević, predsednica SUBNOR-a Opštine Inđija i Jovo Baroševčić, predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine.

Predsednik Saveta mesne zajednice Maradik, Nikola Bradić, zahvalio se svima koji su se okupili i istakao da Maradik čuva uspomenu na svoje borce i žrtve fašističkog terora i da će to činiti uvek. Dragaica Kovačević istakla je značaj negovanja Kulture sećanja. Predsednik SUBNOR-a AP Vojvodine Jovo Baroševčić posebno je istakao pozitivnu praksu saradnje lokalne samouprave i SUBNOR-a Opštine Inđije i pozvao da ostanemo jedinstveni, na negujemo sećanje na naše pretke i da nikada ne zaboravimo ko smo bili i kakvi treba da budemo. On je podvukao da SUBNOR neguje slavne slobodarske tradicije i da ostaje veran antifašizmu i patriotizmu pozivajući da se i današnje i buduće generacije vaspitavaju na ovim tradicijama. Podsetio je da je upravo Srem bilo mesto najvećeg otpora, ali i stradanja, posebno 1942. godine, kada je sprovedena masovna akcija usmerena protiv stanovništva Srema, u prvom redu, Srba, kojom je rukovodio zloglasni ustaša Viktor Tomić.

Maradik je bio poznat po otporu nacistima, pa su nacističke snage i Folksdojčeri u više navrata napadali selo, što je rezultiralo stradanjem velikog broja nevinih civila. U Maradiku i okolini delovalo je više partizanskih odreda, koji su bili snažno podržani od strane lokalnog stanovništva.

