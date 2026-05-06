Inđija domaćin 8. kola Lige Vojvodine u boksu

U Inđiji će 9. maja biti održano 8. kolo Lige Vojvodine u boksu, koje će okupiti mlade i perspektivne takmičare iz klubova širom pokrajine. Program se održava u Sportskoj hali u Inđiji, a javni sparinzi počinju u 13 časova. Zvanični mečevi zakazani su od 14 časova, kada će publika imati priliku da prati uzbudljive borbe i podrži mlade boksere.

