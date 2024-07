Obuka za vožnju skutera na vodi

Opština Inđija organizuje sada već tradicionalnu obuku za vožnju skutera na vodi namenjenih mladima uzrasta od 12 do 19 godina.

Atraktivna obuka se održava na Jarkovačkom jezeru i to predstojećeg vikenda u periodu od 14 do 18 časova.

Prijava se vrši popunjavanjem kratkog upitnika koji se nalazi na opštinskom sajtu. Oni čije su prijave pravilno popunjene, biće kontaktirani.

Do sada je ovu atraktivnu obuku prošlo preko 500 mališana inđijske opštine koju su vodili licencirana i stručna lica.

Broj mesta je ograničen, pa se zainteresovani savetuju da požure sa prijavom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X