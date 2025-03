STRAHINJA ŽIVANOVIĆ IZ KUZMINA: Slavuj među tamburašima

Kada je sa samo 15 godina postao član tamburaškog orkestra koji je delovao u okviru Kulturnog centra u njegovom selu, Strahinja Živanović iz Kuzmina nije ni slutio da će mu to biti početak njegove muzičke karijere. Već tada je imao želju da postane solista, a na tom putu veliku podršku mu je pružio poznati tamburaš Slavko Šojić, koji mu je davao savete o pevanju i ohrabrivao ga da nastavi dalje.

Danas, osam godina kasnije, ovaj talentovani mladić može da se pohvali završenom osnovnom i srednjom muzičkom školom, odsekom za solo pevanje, i najvećim uspehom u svojoj dosadašnjoj karijeri – postao je solista Radio-televizije Vojvodine.

-U školi sam stekao tehniku pevanja i primenio je u tamburaškoj muzici. Iako su mi profesori savetovali da nastavim školovanje na akademiji, nisam sebe video u operskom pevanju. Tamburaška muzika je moja ljubav i odlučio sam da se tome posvetim. Danas nastupam sa tamburaškim orkestrom RTV Vojvodine i Centra za tamburašku kulturu Novi Sad, što mi mnogo znači jer je reč o profesionalnom ansamblu u kojem vladaju dobra atmosfera i drugarski odnosi – ističe Strahinja.

Kako kaže, tamburaška muzika je danas, nažalost, najzastupljenija u kafanama, gde se često svira ono što publika traži, a ne ono što je autentično i tradicionalno. Zato je njegov cilj da zajedno sa kolegama radi na očuvanju prave tamburaške muzike.

-Nedostaje nam koncerata i nastupa na kojima bismo mogli da izvodimo izvorne pesme i vraćamo tamburašku muziku na mesto koje joj pripada. Važno je da ne dozvolimo da ovaj muzički žanr bude potisnut – naglašava on.

Kao svoje najveće uzore, Živanović ističe Zvonka Bogdana, čije su ga pesme inspirisale ne samo da se bavi muzikom, već i da zavoli Vojvodinu i konjarstvo.

-I privatno uvek slušam tamburašku muziku, iako se to ne dopada mnogim mojim vršnjacima koji imaju drugačije muzičke ukuse. Mislim da je glavni problem u tome što se tamburaška muzika nedovoljno promoviše u medijima i na društvenim mrežama, što je velika šteta. Za mene je ova muzika sve, jer kada je pevam, osećam posebnu emociju i proživljavam svaku pesmu – kaže on i dodaje da je jedan od najlepših trenutaka za njega kada nakon koncerta dobije aplauz publike, jer to vidi kao dokaz da ljudi i dalje cene ono što radi.

Govoreći o planovima za budućnost, Strahinja otkriva da želi da nastavi da se profesionalno bavi tamburaškom muzikom i da živi od pevanja. Njegov cilj je da ovog leta zajedno sa orkestrom Centra za tamburašku kulturu iz Novog Sada krene na turneju po gradovima kako bi što više ljudi imalo priliku da uživa u lepoti tamburaške muzike i kulture.

S. Mihajlović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X