DAROVI ZA NOVOROĐENE BEBE: Rode donose dukate

Mesna zajednica Šašinci na svoj način se zahvaljuje svim parovima koji u ovoj godini dobiju prinove. Mali Vasilije Mijatović rođen je 27. januara na Svetog Savu i prva je šašinačka beba koja je dobila dukat. Roditeljima Brankici i Radovanu Vasilije je četvrto dete, a treći sin. Uskršnji praznici sami po sebi posvećeni deci, ovoj porodici ulepšani su dukatom za najmlađeg Vasilija.

-Oduševljeni smo, u porodici je velika radost koju nosi svako dete, Vasilije ju je uvećao. A ovaj gest Mesne zajednice nas je posebno obradovao, da neko misli na najmlađe i da se u vreme kada je dece manje ceni svako dete koje će ulepšati svačiji dom i naše selo, rekla je majka Brankica.

Ideja za dukat je ženska, potekla od predsednice Saveta mesne zajednice Šašinci, Jelene Marković, koju su podržali i ostali muški članovi. Jedan dukat neće popraviti demografsku sliku, ali može biti najlepši znak pažnje za svakog novog stanovnika Šašinaca, kažu u Savetu mesne zajednice.

-Ideja je potekla na jednom susretu udruženja žena u Šimanovcima gde smo videli da tamošnje žene poklanjaju korpu sa poklonima. Pitala sam se šta bismo mi u selu mogli slično da uradimo. A deci se ranije uvek poklanjao dukat. Kada sam sagledala sa koliko sredstava raspolažemo, iznela sam ideju pred ostale članove Saveta, što su odmah prihvatili. Što se nas tiče, voleli bi smo da što više budžeta potrošimo na dukate i da imamo što više dece, rekla je Jelena Marković, predsednica Saveta mesne zajednice Šašinci.

Vasilije je prva beba u selu koja je dobila tradicionalan dar za novorođenčad. Kako kaže Jelena Marković, trudnica u selu ima, a biće i novca za nove dukate. Uprkos sve težoj demografskoj slici u društvu, u Šašincima dece ima, pa i porodica sa četvoro, petoro dece. Tokom novogodišnjih praznika mesna zajednica, konjički klub i meštani podele preko 200 paketića mališanima do deset godina starosti i dok je tako u selu sa 1.400 stanovnika nema brige za opstanak.

S.B.

