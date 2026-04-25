Golubinci imaju najboljeg mladog mehaničara u Srbiji

Krajem marta ove godine učenik trećeg razreda Tehničke škole u Staroj Pazovi, obrazovnog profila mehaničar motornih vozila, Danijel Cvetojević bio je najbolji na međunarodnom takmičenju učenika srednjih stručnih škola ovog obrazovnog profila.

Takmičenje organizuje kompanija Interkars Srbija u okviru projekta Young Car Mechanic (YCM) čiji je cilj da motiviše mlade mehaničare, unapredi njihova praktična znanja i veštine, kao i da dodatno poveže srednje stručne škole sa realnim potrebama tržišta rada. Projekat školama pruža mogućnost da promovišu kvalitet svog obrazovanja i rada sa učenicima, dok učenicima nudi priliku za profesionalno usavršavanje, sticanje praktičnog iskustva i afirmaciju kroz takmičenje, navodi se na sajtu ove poljske firme, koja ima ogranke širom Evrope.

Takmičenje se odvijalo u nekoliko faza, istovremeno u nekoliko država. Preko 100 učenika iz cele Srbije prvo je popunjavalo testove, zatim su usledili eliminicaioni krugovi da bi, u super finalu u Beogradu, prvo mesto zauzeo učenik iz staropazovačke Tehničke škole. Time je Danijel postao predstavnik Srbije na Evropskom takmičenju koje će biti održano polovinom juna meseca u Rigi, glavnom gradu Letonije.

Najbolji u Srbiji među učenicima obrazovnog profila mehaničar motornih vozila dolazi iz Golubinaca i oduvek je bio zainteresovan za automobile.

-Od malena ja imam neke svoje ciljeve i ljubav prema automobilima. Kad je došlo vreme da biram srednju školu moj prvi izbor bio je smer za automehaničara, bilo mi je drago kada sam upisao tu školu i evo sad sam došao do prvog mesta u Srbiji. – kaže Danijel.

Nije bilo lako na takmičenjima, koja su prethodila velikom uspehu.

-Trebalo je da budemo maksimalno skoncentrisani, precizni, brzi i da pri tom vodimo računa o svim detaljima. Bilo je mnogo zadataka iz različitih oblasti, od elektrike do rastavljanja i sastavljanja nekih auto delova, nisu bili sve praktični zadaci bilo je i pitanja, odnosno, testova na koje smo pismeno odgovarali. Važna je bila svaka sitnica, kako na testu tako i u praktičnom radu – kaže mladi automehaničar.

Mentor mu je nastavnik Dejan Tasić a na takmičenjima ga je pratio nastavnik Mladen Ljubinković. U praktičnom delu posla mnogo je naučio od automehaničara Darka Vicjana u čijem servisu tri dana u nedelji ima praksu.

-Tu sam dosta naučio o komjuterskoj dijagnostici, koja je neophodna za popravku savremenih vozila. Darkov servis radi i kompletnu elektroniku, što sam takođe, uz pomoć majstora, u velikoj meri savladao. To se pokazalo vrlo korisno i na ovom takmičenju, gde smo imali više pitanja u vezi dijagnostike eketronskim putem i same elektronike – objašnjava Danijel i dodaje:

-Pripremam se za evropsko takmičenje. Imam informacije da u poređenju sa takmičarima iz drugih zemalja stojim prilično dobro.

Do juna ima još vremena da se Danijel se bavi i drugim stvarima, naravno, sve je u vezi automobila.

-Sad sam kupio Golfa 3 koji hoću da uradim totalno, do farbanja komplet, trapa, eneterijera, sve hoću da napravim da bude kao nov i to ću sve da uradim sam – ističe mladi automehaničar.

Za koji mesec završava srednju školu i ima konkretne ideje:

-Planiram da sa starijim bratom radim kao automehaničar, da otvorimo firmu i napravimo mali auto-centar u Golubincima, kod nas u kući. Brat će biti baziran na mehaniku, a ja najviše na elektriku, na sve softvere, adaptaciju, kodiranje – najavljuje najbolji u svojoj generaciji.

Za do sada postignuti uspeh svog učenika Tehnička škola u Staroj Pazovi nagrađena je od kompanije Interkars sa 1.500 evra namenjnih za opremanje radionica. Kao organizator, ova firma snosi kompletne troškove učesnika na svim nivoim takmičenja.

Branka Topalović

