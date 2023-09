Jedna uspešna voganjska moba stvorila parče raja

Voganj-Jedna uspešna moba sprovedena u Vognju pre tačno godinu dana u potpunosti je dala svoje rezultate. Meštani Vognja organizovani oko Udruženja ribolovaca „Klen 022“ iz ovog sela prošlog leta dali su sve od sebe i ponovo uredili svoje jezerce „Kupatilo“. Od zarasle deponije pune otpada i osoke, Kupatilo je postalo prelepo jezerce prvenstveno za ribolov, ali i za ponekog kupača. I nije samo jezero to koje je uređeno, već i čitava okolina gde se sada okuplja celo selo.

-Za ovih godinu dana dobili smo vodu koju možemo da koristimo za sportski ribolov, a najviše za decu, jer deca su nam tu skoro svaki dan. Ovog leta smo baš zbog dece organizovali i ribolovačko takmičenje sa 29 takmičara, među kojima je bilo 19 dece. Došli su nam ribolovci iz celog Srema, bilo je uspešno i to nam je najbolji pokazatelj da smo uradili dobru stvar, kaže Žarko Mićić, predsednik Udruženja ribolovaca „Klen 022“ Voganj.

Upravo zbog ove ideje je i osnovano ribolovačko udruženje „Klen 022“ jer zamisao da se ponovo uredi Kupatilo među Voganjcima postoji već nekoliko godina. A meštani udruženi daleko su lakše dobili podršku prvo Mesne zajednice Voganj, potom i Opštine Ruma i donatora. Prošlog leta na ovom mestu su bile velike mašine, isto donacija jedne firme koja je uložila svoj rad. Voganjci tu nisu stali, pa su do ovog leta uz pomoć Opštine Ruma i lokalnih firmi uspeli da obezbede i rasvetu. Moba među Voganjcima se nastavlja, jer svako daje svoj doprinos, muškarci redovno kose travu, žene se bave cvećem, obezbedili su još jednu donaciju i posadili drvored topole, a ovih dana se radi i nov letnjikovac zarad kompletnog užitka. -Ovo mesto je do prošle godine bilo zaista zapušteno. Odlagali su se smeće i osoka, ali smo i to rešili postavljanjem video nadzora, koji je tu i zbog čuvanja samog ribnjaka, ali i zaštite okoline. I zaista se promenio odnos Voganjaca prema ovom mestu, a tome najviše svedoči činjenica da ovde svakodnevno dolaze deca, majke sa bebama u kolicima, a o ribolovcima da ne pričamo. Jednom rečju, pun pogodak, dodaje Žarko Mićić.

Osim samog uređenja, članovi udruženja „Klen 022“ su poribili jezerce, gde se sada peca nekoliko vrsta šarana, deverika, babuška, kečiga, klen, crvenperka.

-Za nas meštane je dovoljno ovo jezero na 22 ara, ali dolaze i sa strane. Pecanje je dozvoljeno za naše članove, a bez ikakvih obaveza ribolov je dozvoljen našoj deci staroj do 18 godina. Inače to je izvorska čista voda, riba je zdrava. Mnogi su Voganjci ovde naučili da plivaju sredinom prošlog veka, a tako je bilo i prošle godine kada je mehanizacija očistila vodu. Sada je manje manje kupača, jer se peca, ali voda je čista za sve, kaže Žarko.

Ribolovci iz Vognja kažu da ovde nije kraj. Već imaju ideju da srede i kanal koji protiče tik uz jezerce, kako bi se i na njemu moglo pecati. I tako kada je moba otišla u zaborav, Voganjci su pokazali šta sve složne ruke mogu da urade. Jedna takva priča je na neki način promenila i sam odnos meštana prema svome selu. Iako smo se kao društvo odavno „zaglavili“ u sopstvenom interesu, na ovom mestu se vidi da angažovanje bez naknade uvek može da se isplati na neki sasvim drugačiji način.

