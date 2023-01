KOMŠIJA PIŠE: Mitrovačka Florens Najtingel

Prethodnih dana svedoci smo da broj ljudi na planeti premašuje broj od osam milijardi. Dvostruko nas je više, nego pre 40 godina. Vreme teče, prolazi, ispunjeno je sudbinama, koracima, sećanjima, pričama i anegdotama. Koliko god mislimo da smo tačka u svemiru, svi mi ipak ostavljamo tragove. Nije bitna njihova dužina, trajanje, samo je važno postojanje.

Pre 65 godina, tačnije 28. septembra 1957. godine rođena je Filipović Olga. Poreklom je iz Mačve, tačnije sela Ravnje. Po završetku osnovne škole, zaputila se u Sremsku Mitrovicu, kako bi svoj život opredelila najhumanijem zanimanju, a to je je poziv medicinske sestre.

U gradu na Savi završila je školu,volonterski staž i počela je da radi. Odeljenje ginekologije je bilo njeno prvo i jedino radno mesto. Imala je prilike da u svojoj bogatoj karijeri, doživi sve tranzicione promene, od časnih sestara, nudilja, uvođenja novih smerova, procedura i sve ono što je sestrinstvo danas.

Najveći deo radnog veka, provela je u operativnom delu, verujem da je svaka žena u Sremu imala priliku da je vidi, ili čuje jer je prepoznatljiva po svom glasnom govoru i smehu od srca. Pomagala je kod porođaja, negovala je i novorođenčad, svaka operisana žena imala je najadekvatniju negu od strane sestra Olge. Radila je u ratno vreme, zatim za vreme poplava, učestvovala je u premeštaju obolelih u Novi Sad, zbrinjavanju Kovid pozitivnih pacijenata. Uvek je bila tu kada treba. Imala je priliku da u svim tim tranzicijama, od perioda kada su se rukavice talkale, instrumenti kuvali, do danas koristi razne improvizacije, uspešno savlada kompjuter i savremeno vođenje dokumentacije.

Koleginice svedoče da je bila neverovatan saradnik i da su od nje naučili mnoge medicinsko-tehničke radnje. Pre svega imala je uvek sluha za mladost, pokrivala ih je u izlascima, brisala suze zbog odlazaka momaka u vojsku, držala ih za ruku tokom porođaja, negovala posle intervencija i uvek delila dobar savet, skoro pa roditeljski. Upravo, to je razlog zašto ima i nadimak ,,Keva”. Nije imala svoje potomstvo, ali nas koleginice jeste. Ljubav i poštovanje koje osećamo prema njoj su neopisivi.

Radni vek u trajanju od 45 godina staža, 65 godina života, završila je u septembru ove godine. Radila je svoju dnevnu smenu, a izgledala je i taj dan kao i prethodnih 45 godina. Bela besprekorno ispeglana unioforma, uredna frizura, negovani nokti, bez šminke i rekla bih da je ona slika i prilika čuvene Florens Najtingel. Malo je takvih i zato zaslužuje ove redove.

Hvala za sve godine požrtvovanosti je malo reći i iskazati. Zdravstvo i sestrinstvo joj duguju mnogo. Navikli smo da se piše o lekarima, ali sve njihove zasluge nisu moguće bez dobre medicinske sestre. Naša Olga sve to jeste.

Današnji tretman ove profesije ne svedoči o tome da nam je svest o važnosti ovog zanimanja u pitanju, posebno danas kada one najstručnije napuštaju Srbiju.

Sve dobro koje imamo u sebi se prenosi i pamti. Vredna i važna, snažna i stamena, ponekad osetljiva, glasna i vesela, mudra i pametna, hrabra i humana, prijatelj i kolega, roditelj i učitelj. Sve je to medicinska sestra Olga Filipović, a dok ovo čitate znam da je prepoznajete. Ostavila je traga u svakome od nas.

Svetlana Mišić

