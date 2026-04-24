Komšinica o komšiji

Piše: Nataša Kosanović

Njegove knjige čuvaju od zaborava život u Sremu, detinjstva koja su bila ispunjena igrom, bezbrižnošću, ali i cenjenju starijih i poštovanju rada koji je od dece stvarao vredne i čestite ljude

Zavičajno društvo „Đorđe Vojnović“ bilo je deo književne večeri na kojoj se govorilo o knjigama Borisa Miljkovića. Organizator i domaćin programa je bilo HKUD „Stjepan Radić“ iz Novog Slankamena, a učešće u programu su uzeli Magdalena Kerečki, prijatelj i dobar poznavalac Miljkovićeve literature, Tamburaški orkestar KUDa „Dr Đorđe Natošević“ kao i sam autor. Prisutne je pozdravio predsednik HKUDA, Darko Peka.

Istaknut je značaj knjiga „Duša Srema“, „Dete Srema“ i „Dečak sa Dunava – sremačke priče“ jer one čuvaju od zaborava život u Sremu, detinjstva koja su bila ispunjena igrom, bezbrižnošću, ali i cenjenju starijih i poštovanju rada koji je od dece stvarao vredne i čestite ljude.

Uz Miljkovićeve priče oči zasuze ali se i nasmeje iskreno, od srca.

Veče su upotpunili mladi tamburaši sa pesmama iz Srema u kojima je publika istinski uživala.

