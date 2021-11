Opštini Pećinci uručeno priznanje GIZ-a

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Asocijacija „Duga“ dodelile su Opštini Pećinci zahvalnicu za izuzetne napore u borbi protiv COVID-19 pandemije i posvećenost razvoju usluga socijalne zaštite za osetljive grupe.

U ime pećinačke lokalne samouprave nagradu je juče primio predsednik opštine Siniša Đokić, koji se tom prilikom zahvalio na priznanju koje, kako je rekao, smatra potvrdom da je opština Pećinci na dobrom putu.

„Opština Pećinci je jedna od 15 pilot opština u Srbiji koje su se uključile u projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, a podrška koju smo dobili u okviru projekta bila nam je dragocena. Inače, naša opština već duži niz godina finansira dve veoma važne usluge socijalne zaštite – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Pomoć u kući za stara lica, a obe usluge su usmerene upravo na osetljive grupe stanovništva“ – izjavio je Đokić.

Zahvalnicu je uručio predsednik Upravnog odbora „Asocijacije „Duga“ i koordinator dva projekta GIZ-a, Aleksandar Prica.

„Radili smo opsežne analize u prethodnih nekoliko meseci kada je u pitanju kovid pandemija i kada je u pitanju socijalna zaštita, i došli smo do zaključka da su naše jedinice lokalnih samouprava, ali takođe i naše organizacije i institucije civilnog društva, zaista radile sjajne stvari. Došlo je vreme da malo više ističemo baš te primere dobre prakse, jer bez obzira na to što smo se svi našli u jako velikim problemima u martu prošle godine, ipak mislim da smo bili i dovoljno fleksibilni, i dovoljno kreativni, i dovoljno brzi da odgovorimo na sve probleme koji su nas u tom trenutku zatekli“ – rekao je Prica i najavio da će GIZ do aprila 2023. godine podržavati opštinu Pećinci, ali i nakon toga, sve do ulaska u Evropsku Uniju.

Po rečima načelnice Opštinske uprave opštine Pećinci, Dragane Krstić, u okviru projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, Opština Pećinci je od GIZ-a dobila stručnu podršku za izradu dva važna dokumenta – Strategije socijalne zaštite opštine Pećinci 2020-2025. godine i Odluke o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Pećinci koja proizilazi iz Strategije i koja, kako je istakla, podiže socijalnu zaštitu u pećinačkoj opštini na viši nivo.

„U vreme kada smo započeli ove projekte zadesila nas je kovid pandemija, tako da smo svi zajedno dosta toga iz oblasti socijalne zaštite uradili tokom same pandemije, a GIZ i Asocijacija „Duga“ su na pomogli donacijama u vidu računarske opreme, bicikala za gerontodomaćice, ali i maski, vizira i rukavica za borbu protiv korona virusa“ – objasnila je načelnica Krstić.U okviru projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ realizovane su i četiri edukacije namenjene pružaocima usluga socijalne zaštite, a pokrenut je i novi sajt pećinačkog Centra za socijalni rad.

