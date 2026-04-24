Trajno rešenje vodosnabdevanja Fruškogorja

Ministar za javna ulaganja u Vladi Republike Srbije, Darko Glišić, obišao je u ponedeljak, 20. aprila, radove na izgradnji tranzitnog vodovoda sa buster stanicom na Milekića salašu u Sremskoj Mitrovici. Reč je o projektu koji je fokusiran na unapređenje vodosnabdevanja Fruškogorja izgradnjom novog cevovoda dužine 2,27 kilometara, čime bi se direktno rešio problem snabdevanja stanovnika Velikih Radinaca, Bešenova i Šuljma.

-Mi smo pre nekoliko meseci, mislim prošle godine, imali jedan dobar sastanak sa gradonačelnikom Sremske Mitrovice i jedna od prvih stvari koje smo dogovorili jeste rekonstrukcija i izgradnja ovog vodovodnog sistema koji smo počeli pre nekih mesec dana ovde da radimo. Plod tog našeg sastanka jeste ova investicija vredna 61 milion dinara na dužini od oko 2.300 metara gde bi oko 2.400 korisnika imalo rešeno vodosnabdevanje na potesu od nekadašnjeg ženskog zatvora, pa dalje ka Radincima, Bešenovu, Šuljmu. Dakle deo ovog cevovoda prolazi ispod autoputa, samim tim ova investicija postaje baš važna, složena i tehnički veoma zahtevna za izvođenje. Danas sam došao da zajedno sa gradonačelnikom obiđem radove, da vidim da li postoje neki problemi ili poteškoće u realizaciji projekta, da li je potrebna neka dodatna pomoć. Projekat očekujemo da će biti gotov relativno brzo, odnosno u drugoj polovini jula meseca i kada završimo taj posao doći ćemo ovde da simbolično i svečano pustimo u rad ovaj cevovod, ali i da se dogovorimo šta je ono što je dalje neophodno da se u ovom gradu i njegovim selima uradi i kako mi tu možemo ponovo da učestvujemo – rekao je Glišić i dodao:

-Svakako voda jeste svuda prioritet i mnogo toga se uradilo u ranijem periodu po tom pitanju u Sremskoj Mitrovici, ali na nama je i da zajednički procenimo šta je ono što bi mogao da bude predmet daljeg ulaganja i saradnje. Kao što smo obećali građanima, naš sastanak prošli put nije bio puki susret, bio je produktivan i rezultirao upravo ovim radovima.

Radove je, zajedno sa ministrom i predstavnicima pomenutih fruškogorskih sela, obišao i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

-Znate da smo u prethodnim godinama, naročito sa većim prilivom ljudi na obroncima Fruške gore, dobili veći broj korisnika, posebno u vikend naseljima, čime su ugroženi meštani Velikih Radinaca, Šuljma i Bešenova. U julu mesecu će biti završeni radovi, kada je potrošnja vode najveća, i baš u pravo vreme ćemo moći da obezbedimo dodatne količine vode za ova tri sela, plus sve ono što se nalazi na padinama Fruške gore. Sa druge strane ćemo napraviti jedan potpuno bezbedan sistem. Mi pravimo alternativni mehanizam za napajanje vodom Fruške gore. Do sada je sve išlo preko ženskog zatvora, gde smo imali krak koji je išao odatle kroz njive do Radinaca, pa dalje prema selima. Nismo imali direktnu vezu ovog dela grada, u kom pre 50 godina nije bilo ništa, sa selima. Sada ćemo ispod auto-puta imati 2,7 kilometara magistralnog voda i tako obezbediti „bajpas“, koji će nam u slučaju bilo kakvih problema omogućiti nesmetano vodosnabdevanje – kaže Nedimović i objašnjava:

-Sa druge strane, na starom kraku, koji je izgrađen pre 40 godina, koji ide ležimirskim putem, ovim radovima otvaramo novi prostor sa viškom vode za ostatak fruškogorskih sela. Tako na indirektan način smanjujemo probleme koji se javljaju u letnjim mesecima. Takođe, u narednom periodu moraćemo da vodimo i drugačiju cenovnu politiku, jer ne možemo isto posmatrati onog ko koristi vodu u svrhu bavljenja poljoprivredom i onoga ko je koristi za napajanje bazena.

Prema Nedimovićevim rečima, ovo je prilika i da se najave budući radovi na unapređenju vodosnabdevanja. Sledeći veliki projekat, za koji se očekuje podrška viših nivoa vlasti, jeste rešenje problema napajanja vodom Radenkovića. Zajedno sa rekonstrukcijom puta, tim projektom bi u velikoj meri bio unapređen kvalitet života u ovom mačvanskom selu.

D. T.

