  • nedelja, 26. april 2026.
„Porodica Adams“ gimnazijalaca iz Rume briljirala na 49.smotri amaterskih pozorišta Srema u Beočinu
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
26. april 2026. godine

Beočin-Članovi dramske sekcije na engleskom jeziku Gimnazije ,,Stevan Puzić“ u Rumi izveli su mjuzikl ,,Porodica Adams“ na 49. Smotri amaterskih pozorišta Srema u Kulturnom centru u Beočinu.  Žiri publike dodelio je za to veče nagrade: Nagradu za najbolju mušku ulogu Albinu Ljikaju za ulogu Gomeza Adamsa, nagradu za najbolju žensku ulogu Jeleni Ogrizović za ulogu Venzdej Adams i Specijalnu nagradu publike Aleksandru Stojadinoviću za ulogu Ujka Festera. Po završetku Smotre, žiri publike odlučio je:
– Najbolja sporedna ženska uloga bila je Doroteja Buhač u ulozi Babe,
– Najbolja glavna muška uloga bio je Albin Ljikaj u ulozi Gomeza,
– Najbolja predstava bio je mjuzikl ,,Porodica Adams“.
Selektor Vladimir Balašćak doneo je odluku da dodeli:
– Pohvalu za glumačko ostvarenje Jeleni Ogrizović za ulogu Venzdej,
– Pohvalu za glumačko ostvarenje Doroteji Buhač za ulogu Babe,
– Memorijalnu nagradu ,,Petar Jovanović Peđa“ za najboljeg reditelja amatera Mariji Benčić,
– Diplomu za scenografiju Aleksandri Stanković-Jovanović,
– Diplomu za kostimografiju Mariji Benčić,
– Diplomu za koreografiju Sari Grković,
– Diplomu za vokalno izvođenje kompozicija ansamblu mjuzikla ,,Porodica Adams“,
– Diplomu za najbolju ulogu Albinu Ljikaju za ulogu Gomeza,
– Diplomu za najbolju epizodu Aleksandru Stojadinoviću za ulogu Čika Festera,
– Diplomu za najbolje glumačko ostvarenje Sari Grković za ulogu Mortiše,
– Diplomu za izuzetan razvoj amaterizma.
Selektor je je predložio našu predstavu za 62. Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Bačkoj Palanci i za Vojvođanski omladinski pozorišni festival ,,Igor Stanić“ u Kuli.

