„Porodica Adams“ gimnazijalaca iz Rume briljirala na 49.smotri amaterskih pozorišta Srema u Beočinu

Beočin-Članovi dramske sekcije na engleskom jeziku Gimnazije ,,Stevan Puzić“ u Rumi izveli su mjuzikl ,,Porodica Adams“ na 49. Smotri amaterskih pozorišta Srema u Kulturnom centru u Beočinu. Žiri publike dodelio je za to veče nagrade: Nagradu za najbolju mušku ulogu Albinu Ljikaju za ulogu Gomeza Adamsa, nagradu za najbolju žensku ulogu Jeleni Ogrizović za ulogu Venzdej Adams i Specijalnu nagradu publike Aleksandru Stojadinoviću za ulogu Ujka Festera. Po završetku Smotre, žiri publike odlučio je:

– Najbolja sporedna ženska uloga bila je Doroteja Buhač u ulozi Babe,

– Najbolja glavna muška uloga bio je Albin Ljikaj u ulozi Gomeza,

– Najbolja predstava bio je mjuzikl ,,Porodica Adams“.

Selektor Vladimir Balašćak doneo je odluku da dodeli:

– Pohvalu za glumačko ostvarenje Jeleni Ogrizović za ulogu Venzdej,

– Pohvalu za glumačko ostvarenje Doroteji Buhač za ulogu Babe,

– Memorijalnu nagradu ,,Petar Jovanović Peđa“ za najboljeg reditelja amatera Mariji Benčić,

– Diplomu za scenografiju Aleksandri Stanković-Jovanović,

– Diplomu za kostimografiju Mariji Benčić,

– Diplomu za koreografiju Sari Grković,

– Diplomu za vokalno izvođenje kompozicija ansamblu mjuzikla ,,Porodica Adams“,

– Diplomu za najbolju ulogu Albinu Ljikaju za ulogu Gomeza,

– Diplomu za najbolju epizodu Aleksandru Stojadinoviću za ulogu Čika Festera,

– Diplomu za najbolje glumačko ostvarenje Sari Grković za ulogu Mortiše,

– Diplomu za izuzetan razvoj amaterizma.

Selektor je je predložio našu predstavu za 62. Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Bačkoj Palanci i za Vojvođanski omladinski pozorišni festival ,,Igor Stanić“ u Kuli.

