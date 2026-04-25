ODRŽANO GRADSKO TAKMIČENJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI: Znanje koje spasava živote
25. april 2026. godine

Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći, u organizaciji Crvenog krsta Sremska Mitrovica, održano je 18. aprila, okupivši veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, kao i volontera.

U kategoriji podmlatka nadmetale su se ekipe više mitrovačkih osnovnih škola, dok su u konkurenciji omladine učestvovali predstavnici Crvenog krsta Sremska Mitrovica i Medicinske škole „Draginja Nikšić“.
Posebnu pažnju privukli su najmlađi učesnici – ekipe petlića, koje su revijalno predstavile svoja znanja iz pružanja prve pomoći, pokazavši da se humanost i spremnost da se pomogne drugima uče od najranijeg uzrasta.

Program su upotpunili zabavno-edukativni poligoni, na kojima su učesnici mogli da steknu dodatna znanja zahvaljujući predstavnicima Spasilačko-ronilačke službe “Nintel” i Izviđača Sremske Mitrovice. Takmičenju su se i ove godine revijalno priključile i ekipe iz više gradova u okruženju.

Rezultati:
Podmladak:
I mesto – OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
II mesto – OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ II
III mesto – OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ I
Omladina:
I mesto – Crveni krst Sremska Mitrovica
II mesto – SMŠ „Draginja Nikšić“

Prvoplasirane ekipe nagrađene su za postignute rezultate, a svim učesnicima upućene su pohvale za trud, znanje i zalaganje.
Takmičenju je prisustvovala i Jelena Milić iz Crvenog krsta Vojvodine, koja je podržala organizaciju i rad sa mladima.

Foto: Katarina Biserčić i Dušan Maksić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

